En una entrevista concedida al portal Deadline, el destacado director de cine y actor estadounidense Quentin Tarantino respondió a la actriz Uma Thurman.

La actriz recientemente declaró que el cineasta la asfixió con una cadena y escupió en su cara, así como que “intentó matarla” durante la filmación de la película ‘Kill Bill’.

Tarantino explica que en el primer caso se trató de una escena en la que el personaje encarnado por Michael Madsen escupe saliva mezclada con tabaco rapé a la cara de la herida heroína interpretada por Thurman, rescata RT en español.

El director recuerda que pensó en rodar la escena con agua y no con saliva, pero tras probar no logró obtener el efecto deseado. De ahí que preguntara a la actriz si estaba dispuesta a que le escupiesen con saliva, asegurándole que no habría más de tres tomas.

Mira la escena:

Asimismo, el cineasta afirma en la entrevista que no le pidió a Madsen que lo hiciera porque él, como director de la cinta, estaba listo para “dirigir” la controvertida escena. Y acabó escupiéndole, aunque el efecto cinematográfico nos haga creer que fue Madsen.

En lo que respecta a la asfixia con una cadena, corresponde a la escena en que Gogo, heroína interpretada por Chiaki Kuriyami, coloca una cadena alrededor del cuello de Thurman con intención de ahogarla en una pelea.

Tarantino reconoce que “no sabía” cómo se podía rodar la escena y evoca que la propia Thurman le propuso “solo ponerle la cadena alrededor de su cuello y empezar a asfixiarla”, pero “no para siempre sino durante un rato largo”, con objeto de que se pudieran ver sus lágrimas y cómo su cara se ponía roja.

Mira la escena:

Asimismo, Tarantino admite que obligó a Thurman a conducir un auto defectuoso durante el rodaje de la escena del accidente automovilístico sin usar a una doble. Aunque niega que estuviera “furioso” en el momento de proponerle a la actriz que se pusiera al volante del vehículo, Tarantino confiesa que se lo pidió y se siente “culpable” de la decisión, en sus palabras “uno de los mayores arrepentimientos” de su vida y de toda su carrera.

Siguiendo la información del portal ruso, durante la entrevista Tarantino también se manifiesta respecto a las acusaciones de acoso sexual expresadas por Thurman contra Harvey Weinstein, que fue el productor de ‘Kill Bill’.

El director recuerda que tras conocer lo ocurrido instó a Weinstein a que se disculpara ante la actriz, subrayando que ella “tenía que aceptar sus disculpas si íbamos a hacer ‘Kill Bill’ juntos”. Asimismo, Tarantino relata que la actriz Mira Sorvino le había advertido que sufrió acoso de parte de Weinstein y que cuando el director y Sorvino se convirtieron en pareja, Weinstein “retrocedió”.