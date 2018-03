El show de Liam Gallagher en Loallapalooza no estuvo exento de polémica. El ex vocalista del grupo Oasis insinuó que había tenido que gritar durante toda la noche y, lo cierto es que ya antes de que diera comienzo el concierto, se escucharon unos extraños gritos desde bambalinas.

El show comenzó a la hora prevista y “Rock N Roll Star”, “Morning Glory” y “Greedy Soul” sonaron sin problemas, pero fue en medio de “Wall of Glass” que Liam Gallagher simplemente abandonó la presentación tras reclamar que “The sound is fucking horrific (El sonido es jodidamente horrible)”.

Este es el video que muestra cómo se vivió el momento:

MOMENTO EXACTO: "The sound is fucking horrific, I’m sorry". En su 4ta canción Liam Gallagher abandona el escenario por problemas de sonido. #Lollapalooza pic.twitter.com/eJt8Rz57yV

— Nobita Bo (@soy_nobita) March 18, 2018