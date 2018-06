El laureado músico y director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel recibió este lunes la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda que otroga el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile. El reconocimiento se lo dedicó a quien fue su maestro e inspirador, José Antonio Abreu (1939-2018).

En una ceremonia celebrada en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile, Dudamel recibió el galardón de manos de la Primera Dama, Cecilia Morel, y de la ministra de Cultura, Alejandra Pérez.

“La música tiene una trascendencia liberadora y transformadora, con un efecto extraordinario en la vida y en el desarrollo humano“, comentó Dudamel, nacido en Barquisimeto, al occidente de Venezuela, hace 37 años.

Al ser calificado como un hombre que rejuvenece la música clásica y un genio el pentagrama en el siglo XXI, se mostró emocionado por recibir la distinción que lleva el nombre del insigne Premio Nobel de Literatura chileno.

“Recuerdo que escuché por primera vez hablar de Neruda a José Antonio Abreu. Por él supe que su verdadero nombre era Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, y de sus versos y origen”, acotó.

Dudamel es un artista reconocido por romper las barreras entre la música docta y la popular. Así, inspiró al personaje principal de la serie “Mozart in the Jungle” e, incluso, el reputado compositor John Williams lo llamó para conducir la introducción y la conclusión de la banda sonora que compuso para “Star Wars: The Force Awakens”.

Un talento nato para la música