Mon Laferte debutó el Lollapalooza en un horario inédito para un artista nacional, normalmente reservado a los artistas internacionales. La artista comenzó su actuación con los temas ‘Antes de ti’ y ‘Amor completo’, canciones que fueron ampliamente coreadas por el público presente.

Pero la artista no estaba conforme con la producción del evento y no se quedó callada. “No me dejaron usar pantallas”, denunció sin pelos en la lengua. La artista explicó que para su primer show del año tenía preparadas unas gráficas especiales que no pudo mostrar. “Yo tengo un show bien bonito con pantallas y no me dejaron usarlas… Por la chucha que nos tratan mal a los artistas chilenos”, agregó.

A pesar de los contratiempos, lo cierto es que a la cantante no le hizo falta ningún tipo de pantallas para meterse al público del Parque O’Higgins en el bolsillo. La artista conoce de sobra el escenario y los tiempos y su show no dejó a nadie indiferente.

Uno de los momentos más increíbles se vivió cuando, durante la interpretación del tema ‘Tu falta de querer’, su banda dejó de tocar y la cantante invitó al público a acompañarla a capela, generando un intenso momento de conexión con el público que hizo las delicias de todos.

El concierto, que duró alrededor de una hora, conquistó sin lugar a dudas a todo el público que se encontraba en el lugar y Mon Laferte dejó claro que su popularidad a día de hoy en el país no tiene nada que envidiar a la de cualquier otro artista internacional.