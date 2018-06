El caricaturista estadounidense Rob Rogers publicó este martes su primera caricatura de forma independiente, en su perfil de la red social twitter, donde, como siempre, su protagonista favorito es el presidente Donald Trump. En esta oportunidad se inspiró en el caso de los niños inmigrantes enjaulados.

Here is my first cartoon as a freelance syndicated cartoonist without a staff job. This story about the immigrant children makes me ashamed to be an American. https://t.co/EQJEUosTvi #TrumpConcentrationCamps #Trump #TrumpCamps #ImmigrantChildren #Immigration pic.twitter.com/fEE5vVuOiK

El caricaturista político de extensa trayectoria fue despedido del periódico Pittsburgh Post-Gazette, en Estados Unidos, el pasado 14 de junio, tras 25 años de dibujar para sus páginas la realidad que se vive en la nación norteamericana.

Rogers afirmó que esto sucedió en respuesta a las caricaturas en las que critica al presidente estadounidense, Donald Trump. Afirmó que su despido supone un regalo para el mandatario por su aniversario.

Entre los dibujos más recientes que sus editores se rehusaron a publicar, podemos mencionar el de una señal de precaución con una silueta de Trump arrebatando a un pequeño niño refugiado; así como una caricatura sobre el Día de los Caídos en la que Trump deposita una corona de flores frente a una lápida con las palabras “Verdad”, “Honor” y “Estado de Derecho”.

Otras obras de Rogers fueron rechazadas desde marzo —en total 19—, y el caricaturista comentó: “Sentí que iban a ser capaces de restringir mi capacidad de hacer mi trabajo” y más tarde amplió: “Creo que definitivamente ellos estaban tratando de enviarme un mensaje”, a lo que añadió: “Sentí como que me estaban empujando fuera”.

El día llegó y fue en el cumpleaños de Trump (14 de junio), cuando dos representantes de recursos humanos del Post-Gazette, le comunicaron durante una reunión que estaba despedido.

Rogers contó al The New York Times: “Ellos dijeron, ‘Este es tu último día”, indicando que tras esas palabras se produjo un suspenso, “fue como una de esas películas que ves en la TV donde los policías tienen que entregar su placa y su pistola, solo que yo temía que me iban a pedir mi pluma”.

Thanks to Joel Pett and Cartoonists Rights Network International for this blog post and all the great work they do. I am truly humbled by the stories of cartoonists in other countries suffering FAR MORE SERIOUS PERSECUTION than a job loss. https://t.co/zNBERs187N

— Rob Rogers (@Rob_Rogers) June 18, 2018