Su abuelo era uno de los hombres más ricos de América, pero se negó a pagar un rescate por la vida de su nieto. En venganza, los secuestradores le cortaron la oreja al niño y se la enviaron a la familia.

La historia de cómo John Paul Getty III fue secuestrado en 1973 por el cual se pidió un rescate de $ 17 millones de dólares es ahora el tema de la película de Hollywood “Todo el dinero en el mundo”.

Sus captores, un grupo de la mafia del sur de Italia, tomaron como rehén al hijo mayor de John Paul Jr y nieto de John Paul Getty, conocido por su riqueza del petróleo, y esperaban una ganancia inesperada.

El adolescente de espíritu libre, que se llamaba Paul, había estado viviendo en Roma, donde su padre, J. Paul “Eugene” Getty II, supervisaba el lado italiano de la empresa familiar.

Al parecer, había intentado cortejar a una bailarína belga en la Piazza Navona de Roma cuando desapareció antes del amanecer del 10 de julio de 1973, pero Paul estaba comprando un cómic en un puesto de periódicos cuando fue secuestrado por tres hombres que lo noquearon golpeándolo con una pistola.

Los hombres lo llevaron a una cueva en el sur del país y lo ataron mientras presionaban a la familia Getty por el fuerte rescate.

Nadie sabe exactamente la secuencia de los hechos, pero una nota de rescate decía: “Querida madre: He caído en manos de secuestradores. No dejes que me maten. Asegúrate de que la policía no interfiera. esto como una broma … No den publicidad a mi secuestro”.

Al principio, la policía no creía que el niño había sido secuestrado, pero se dieron cuenta de que no era ninguna broma cuando los secuestradores llamaron para decirle que le enviarían a su madre uno de los dedos y le exigieron $ 17 millones a su abuelo, uno de los hombres más ricos del mundo.

Inicialmente, J Paul Getty se negó a pagar, comentando que tenía otros 14 nietos. Fue citado diciendo que se oponía a pagar a los secuestradores en principio, porque solo fomenta el secuestro como una práctica criminal.

“Tengo otros 14 nietos y si pago un centavo ahora, tendré 14 nietos secuestrados”, fueron sus palabras.

El multimillonario era conocido por su frugalidad, incluida la instalación de un teléfono público en su casa para invitados y llevar a amigos a una exposición canina con descuento como regalo en una ocasión.

Sin embargo, la naturaleza obstinada de Getty iba a tener efectos secundarios terribles para el adolescente.

Lo que siguió fueron meses de tortura y a principios de noviembre, se entregó un sobre al diario de Roma Il Messaggero. Contenía un mechón de pelo rojizo y una oreja humana cortada.

“Esta es la primera oreja de Paul”, decía una nota mecanografiada. “Si dentro de diez días la familia todavía cree que es una broma montada por él, entonces llegará la otra oreja. En otras palabras, llegará en pedazos”.

La entrega de la oreja fue aparentemente suficiente para que Getty abuelo aceptara pagar el rescate, pero a un precio reducido de $ 3 millones solamente.

Los cinco meses de cautiverio del muchacho terminaron antes del amanecer del 15 de diciembre de 1973. La revista TIME describe el momento en que el niño fue descubierto:

El conductor del camión Antonio Tedesco se dirigía hacia Salerno poco antes del amanecer. De repente, bajo la lluvia torrencial, vio a una figura solitaria que agitaba los brazos al lado de la carretera. Tedesco se detuvo y el joven, llorando. y empapado en la piel, le dijo: “Soy un secuestrado cautivo. Necesito llegar a un teléfono para llamar a mi madre en Roma”.

Momentos después, llegaron los carabinieri. “Soy Paul Getty”, les dijo. “¿Puedo fumar un cigarrillo, por favor?” La policía lo notó de inmediato: la oreja derecha del joven había desaparecido.

Los secuestradores no salieron con su botín. Pues cuando se produjo el intercambio la pandilla se detuvo junto a un norteamericano llamado Fletcher Case contratado para el caso y detuvo el automóvil.

Mientras entregaba los sacos de la lira, un automóvil conducido por un detective de Roma con una hermosa policía rubia a su lado se detuvo cerca. Fingiendo ser turistas tomando fotos, pudieron ver de cerca a los sospechosos del secuestro.

Una vez de vuelta en Roma, la policía identificó a los secuestradores y luego los siguió durante un mes antes de arrestarlos.

Después de su liberación en diciembre, el chico sufría de una adicción al alcohol, un síntoma del brandy que le dieron después de cortarle la oreja. Nueve años más tarde, una sobredosis de metadona y valium dejó a Paul tetrapléjico.

John Paul III murió en 2011 a la edad de 54 años, mientras que su abuelo falleció unos tres años después del regreso de su nieto, en 1976, a la edad de 83 años en una mansión de 72 habitaciones cerca de Londres.

El actor Kevin Spacey Spacey fue reemplazado en el rol de J Paul Getty por el actor Christopher Plummer debido a las numerosas acusaciones de mala conducta sexual que enfrenta.