La presentación de este libro se suma a las actividades que se conmemorarán durante el Día del Patrimonio por todo el territorio. Se trata de un trabajo de realizado y recogido sobre las huellas, desde la oralidad que sustenta la relación urbano rural y ha creado puentes y ha ido espesando un pasado común desde donde podemos enriquecemos nuestra noción de identidad, donde las generaciones acuden a las anteriores con la urgencia de la memoria y las voces para narrarnos y reconocernos para alimentarnos como comunidad. Esas fueron algunas señales que consideró Alejandra Muñoz Sandoval, licenciada en historia y compiladora de “Toda la vida hacer un futuro. Relatos de mujeres pobladoras de Aysén”, obra que fue presentada el 26 de mayo, a las 16:00 hrs. en el auditorio de la Biblioteca Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, y cuya distribución será de carácter gratuito, en una actividad abierta a todo público.

Este trabajo recoge los testimonios de mujeres que nacieron en Aysén o llegaron desde Chiloé o Argentina siendo niñas o, que ya casadas y con hijos, apostaron por la vida en Patagonia. Se recorren sus biografías, que abren otras ventanas de la historia, a través de diez mujeres campesinas y pioneras, como Clorinda González Oyarzún, la primera pobladora del patrimonial pueblo de puentes, Caleta Tortel; Elicia Cadagán Cadagán, campesina dedicada a la fabricación de quesos de Lago Atravesado; la voz de la dirigente social de la mano de Victoria Barría Avello de Balmaceda; la agricultora Ana Aguilante Miranda de Los Torreones; la esencial y necesaria labor de la partera y agricultora Morelia Contreras Valenzuela; desde Arroyo el Gato se registra la vida de Rosa Vargas Cofré y de la artesana Elisa España Antiñanco; y el trabajo como modista campesina de Josefa Pérez Pinilla en Lago Atravesado; los conocimientos medicinales más ancestrales vienen de la voz de Lucila Chacano González, yuyera y artesana de Cerro Castillo; y Emérita Guajardo Parada, dedicada a la cocina en Río Ibáñez.

Sin duda un mosaico de experiencias que se registran rindiendo también homenaje a tantas mujeres que ya no están y que fueron invisibilizadas por los discursos dominantes. Cada una de ellas inscribe la impronta que las hizo habitar Aysén, esa Patagonia profunda, y fueron conquistando un espacio propio donde la resistencia era percibida de otro modo, pues también la naturaleza cobra un protagonismo. Esta ampliación de la mirada del registro histórico actual, se nutre y complejiza con esta memoria femenina, desde estos relatos necesarios y de primera fuente que dan sustrato a los sueños y luchas, en este tejido sobre que el vamos construyendo nuestro territorio. “Escucharlas fue una experiencia conmovedora, porque no es una conversación, es un mundo que se entrega, fueron horas para entrar en espacios que incluso ellas ya no se permitían. Es asombroso el coraje y grandeza de espíritu, la profundidad de su entendimiento, la fuerza interior de convicciones elementales: sobrevivir, dar vida, ayudar. Y, aunque se sienten orgullosas del conocimiento de la tierra, y la resistencia, ellas no dimensionan lo épico de sus vidas en zonas tan aisladas, sino que simplemente era lo que había que hacer, quizás ese sea el valor fundamental”, afirma Alejandra Muñoz Sandoval.

El registro fotográfico y documentación se trató de un trabajo colaborativo de familiares y fotógrafos, entre ellos, Claudio Betancour Morales, Alfredo Fica Andrade, Alejandro Lezama Orellana, Jorge Peña Velásquez e Ingrid Santamaría Cañas. La imagen de portada del libro corresponde al óleo sobre tela “Primavera”, de la artista Marcela Stormesan Bravo. Esta obra ha sido publicada a través de la editorial Ñire Negro, gracias al patrocinio de la Agrupación Amigos del bibliobús, el libro, la cultura y la ecología, el apoyo de la Coordinación Regional de Bibliotecas y al financiamiento del Fondo Cultural Regional 2016, FNDR 2% Cultura, Gobierno Regional de Aysén.