Los candidatos a la presidencia de México cerraron sus campañas la noche de este miércoles, de cara a las elecciones este domingo 1 de julio, con mitines multitudinarios, entre los cuales el acto con artistas en el estadio Azteca del favorito en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, reunió a más de 85.000 personas.

El izquierdista López Obrador se mostró seguro de obtener un triunfo en su tercer intento por convertirse en presidente, mientras sus adversarios, el derechista Ricardo Anaya y el oficialista José Antonio Meade hicieron un llamado a detener al político tabasqueño.

“Tenemos el problemas de la corrupción, por eso hay pobreza y se desató la violencia, combatiremos al llamado crimen organizado”, dijo en su discurso final el candidato de izquierda nacionalista.

El dirigente de 64 años, dijo que la inseguridad en el país latinoamericano es la causa de “89 homicidios diarios, el saldo de violencia es terrible y entristece”.

López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT) hizo un llamado a no confiarse y a reafirmar la ventaja por más de 20 puntos porcentuales que lleva en las últimas encuestas de preferencia electoral.

“Va a perder el partido conservador pero no habrá represalias. Buscaremos la unidad hasta donde se pueda, pero no apostamos a la unanimidad ni al pensamiento único. Estamos empeñados en construir una democracia, no una dictadura“, señaló.

AMLO, como lo llaman desde hace décadas sus seguidores, por la siglas de su nombre, dijo que no delegará la responsabilidad del Gabinete de Seguridad Nacional del Gobierno federal, que él mismo coordinará todos los días

En cuanto a la relación con EE. UU. dijo que será de respeto pero sin someterse a los intereses de ningún país extranjero. “Nos apegaremos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. En la relación con EE.UU. habrá disposición para dialogar y llegar a acuerdos”, afirmó. “México es un país libre y soberano, nunca será piñata de ningún gobierno extranjero”, agregó.

Anaya cerró en Guanajuato, Meade en Coahuila

Por su parte, Ricardo Anaya cerró su campaña en un recinto ferial en la ciudad de León, en el central estado de Guanajuato, en el que proclamó ante unas 25.000 personas que el Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante) de Enrique Peña Nieto, perderá la presidencia.

“El PRI ya se va, este domingo estará en juego el futuro de nuestro país, el futuro de toda una generación”, afirmó el líder de la coalición centrista Por México al Frente.

El candidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) hizo un llamado al “voto útil” para derrotar a su contricante López Obrador.

“No se dejen engañar por las falsas encuestas que están patrocinadas desde el gobierno, porque nuestra coalición es la única que le puede ganar a AMLO, hagamos uso del voto útil”, dijo.

Meade: la historia juzgará a quienes apoyan a Obrador

Por su parte, el oficialista José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-NA) cerró su campaña en la ciudad de Saltillo, en el norteño estado de Coahuila, donde hizo un llamado “a las millones de conciencias que no pueden ser apagadas”.

Señaló que la historia juzgará a quienes apoyan a López Obrador.

“La historia va a juzgar a quienes, conociendo el riesgo de la alternativa autoritaria y antidemocrática de Andrés Manuel, lo han habilitado. Un Andrés Manuel que amenaza a todos, amenaza a la Suprema Corte de Justicia, amenaza a las fuerzas armadas, amenaza a las familias con sacar a los criminales a las calles… y amenaza con sacar a tigres y a diablos”, dijo durante el mitin.