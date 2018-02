Por años las comunidades mapuche de la comuna de Victoria han tenido que luchar contra la escasez de agua, principalmente en temporada estival. La ausencia de proyectos de Agua Potable Rural (APR) los deja dependiendo de la cantidad de agua que puedan contener los pozos que cada familia tiene en su terreno. Pese a que el último invierno fue muy lluvioso, la reserva del vital elemento se agotó, en prácticamente las 80 comunidades que existen en la comuna.

Hace algunos meses atrás, el municipio recibió por parte de la Gobernación de Malleco, dos camiones aljibes de 10 mil litros cada uno, los que se suman a los tres ya existentes de 5 mil litros cada uno.

Pese a que estos números ubican a Victoria como la comuna de la provincia de Malleco como la mejor equipada para suministrar agua potable en los sectores que carecen de esta, no es suficiente, ya que vecinos de las comunidades acusan que muchas familias no alcanzan a recibir el agua que reparten estos camiones y que la frecuencia no es la necesaria ni deseada, por lo que pasan semanas sin recibir el líquido que les permite vivir de una manera más digna y segura para su salud.

“Necesitamos algunos camiones más, así que se deben destinar mayores recursos. Actualmente tenemos 80 comunidades, habitadas por 13 mil a 14 mil personas, por lo que es un tema de gran magnitud”, comentó el concejal de Victoria Marcelo Vega.

Él también ha vivido la falta de agua potable en su hogar, por lo que reafirma lo referido al déficit de camiones aljibes a partir de su propia experiencia y de la información recibida desde las comunidades. “Me reuní con todos los presidentes de las comunidades mapuche, cerca de un mes atrás, para consultarles cómo estaba la problemática del agua, porque todos los años tenemos la misma dificultad, que faltan camiones y quedan personas sin recibir este vital elemento. Me comentaron cosas que son increíbles y en esa oportunidad formamos una comisión que se presentó en el Concejo Municipal, dos sesiones atrás”.

“Por ejemplo una vecina lleva 4 años pidiendo agua. Le podrán echar la culpa a la administración anterior o a la actual, pero nadie le ha solucionado el problema. Es de la Comunidad Trangol, vecina mía y nunca el camión ha pasado a dejarle agua. Por primera vez me lo comentó, pues me conoce. Dice que ha venido muchas veces a la Oficina de Operaciones, incluso asistió al Concejo, donde se emocionó. Con vergüenza y rabia, llorando nos contó su situación, está inscrita, ha venido cuatro veces a dejar cartas y no consigue nada. Así que creo que como Concejo y junto al Alcalde, debemos hacer un esfuerzo grande y todo lo humanamente posible para que le vayan a dejar agua”, agregó.

A juicio del concejal, la solución se conseguirá cuando se ejecuten los proyectos APR, sin embargo, para ello aún faltan entre tres y cinco años, “Pero el problema urgente es ahora. No puede ser que tengan que sacar agua del río para beber diariamente, constituyendo un riesgo para su salud. Tal vez con 10 o 15 camiones tampoco cubriríamos toda la demanda, ni abarcaríamos la cantidad completa de gente por las distancias y dificultades en los caminos, pero sí se deben hacer los máximos esfuerzos”, cerró.

Por Francisco Meliñir

Fuente: Somos9.cl