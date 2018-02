Este martes se cumplen 8 años desde que ocurriera el fatal terremoto del 27 de febrero de 2010 que azotó a la zona centro-sur de Chile. En ese contexto, desde la Fundación Relaves denuncian lo que ha pasado en estos años tras lo ocurrido en un pequeño valle de Talca que se ubica camino a la costa y que durante el sismo se vio trágicamente afectada por el colapso del tranque de una mina abandonada -Las Palmas, ligada al Grupo Errázuriz (hoy SMC Tambillos)-, que entonces se encontraba relleno de tierra, arsénico, plomo y cianuro, entre otros materiales tóxicos.

El hecho terminó con una de las casas de la pequeña comunidad ubicada en las cercanías del depósito sepultada y cuatro integrantes de la familia Gálvez-Chamorro muertos, además de la contaminación de una gran extensión de terrenos en la provincia.

“Lo peor de esta situación es que ninguna de las familias afectadas fue advertida sobre el riesgo en el que vivían, pese a que SERNAGEOMIN había considerado el tranque de relaves de Las Palmas como uno de los cuatro con mayor riesgo de colapso del país”, acusan desde Fundación Relaves.

En efecto, Henry Jurgens, propietario de un terreno colindante al sector donde se produjo este trágico hecho, señala que “SERNAGEOMIN había estado 7 meses antes y habían manifestado que ese relave estaba a punto de caerse. Esa información fue guardada, y no hicieron nada para ponernos bajo aviso”. Junto con ello, ejemplifica: “Donde estaba el relave, no había ningún letrero que dijera ‘Peligro o ‘Tóxico’, y eso estaba todo envenenado”.

Como consecuencia del derrame del relave, se generó una emergencia sanitaria que hizo necesario adoptar medidas urgentes, las que -pese a la obligatoriedad de ser realizadas por SMC Tambillos- fueron llevadas a cabo en su totalidad a cargo y costo por la autoridad pública.

Fallo histórico

El 15 de diciembre de 2014 el abogado ambientalista Iván Poklepovic, junto a Henry Jurgens, también presidente de Fundación Relaves -organización que nace tras el hecho-, presentaron una demanda de reparación de daño ambiental en el Segundo Tribunal Ambiental, en contra de Sociedad Contractual Minera Tambillos.

Casi dos años después, el 24 de agosto de 2016, se produjo un fallo histórico, por ser el primero en el ámbito ambiental enmarcado en el contexto de un Pasivo Ambiental Minero (PAM): el Tribunal Ambiental condenó a la minera a cumplir un Plan de Reparación Ambiental, compuesto por 11 medidas reparatorias, destinado a remediar el daño causado.

De acuerdo a lo que detallan desde Fundación Relaves, la sentencia estableció que hubo incumplimientos al Programa de Cierre del Tranque de Relaves y al manejo de residuos peligrosos por parte de la empresa.

“También es histórico porque se condenaron las conductas y omisiones reiteradas y negligentes de SCM Tambillos. Por otro lado, se acreditó la relación de causalidad próxima y necesaria existente entre los hechos, conductas y omisiones culposas en que incurrió SCM Tambillos y el daño ambiental generado”, explica Juan Pablo Sanguinetti, abogado de Fundación Relaves.

Incumplimiento

Sin embargo, desde Relaves denuncian que la situación tras el fallo no ha cambiado. Así lo explica el abogado Poklepovic, quien asegura que “a la fecha, la empresa no ha cumplido con ninguna de las medidas de corto y mediano plazo que debía ejecutar. El tema es que hay medidas de reparación cuyo plazo de ejecución aún no se vence, y, por ello, hay que evaluar la posibilidad de pedir al Tribunal un incumplimiento forzado parcial del fallo”.

En ese mismo sentido, Juan Pablo Sanguinetti explica que “se deben distinguir las obligaciones que se encuentran vencidas y aquellas que aún Las Palmas SpA tiene plazo para realizar. De esta forma, se podría solicitar al Tribunal un cumplimiento incidental parcial de las obligaciones del PRA vencidas que el titular no hubiera realizado, lo cual es un procedimiento de apremio para hacer cumplir a la empresa con las obligaciones contenidas en la sentencia”.

Entre las medidas de reparación más importantes que se exigió a la empresa se encuentran, por ejemplo, efectuar un análisis de estabilidad del actual tranque y del área afectada por el derrame; presentar un proyecto para implementar un sistema de recolección, conducción y descarga de aguas lluvia, con un programa de monitoreo de calidad del agua y medidas de control; desmantelar todos los restos de instalaciones existentes y completar la disposición final de materiales y chatarra con autorización de las autoridades competentes; y plantar una franja arbórea con especies tolerantes a los relaves y de rápido crecimiento.

“Cabe esperar que la minera en cuestión tome conciencia, y comience a cumplir con lo que dicta el fallo, para dar una señal potente de que la catástrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010 sí les importa, que sí se hacen responsables”, sostiene Henry Jurgens. Junto con ello, advierte que en Chile “existen cientos de relaves mineros abandonados, y sabiendo que es uno de los países más sísmicos del mundo, esta tragedia podría volver a suceder. Sin embargo, está en manos de las autoridades y de las empresas mineras privadas poder evitarlas”.

El Ciudadano / Fuente: Fundación Relaves