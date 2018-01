Este miércoles fueron dados a conocer los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2017, que mide los avances y retrocesos de los pacientes en Chile.

En esta oportunidad, la encuesta midió por primera vez la salud mental, donde los indicadores señalaron que existe una prevalencia de Depresión de un 6,2% a nivel nacional. Mientras, en salud física, el 25,5% de la población se encuentra en la categoría de riesgo de sufrir un ataque cardiovascular.

Por otro lado, existe una disminución del desarrollo funcional que presentan los niños y niñas en el rango etario de 3 a 3 años 11 meses. Este índice se refiere a las funciones que las personas deben realizar correspondientes a su edad y a su edad anterior.

Asimismo, en cuanto a la alimentación, el 28,3% de la población cumple con el consumo de agua recomendada; el 9,2% afirmó cumplir el consumo de pescado o mariscos y el 24,4% dijo cumplir la indicación en el caso de las legumbres.

Al respecto, el Subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, explicó que muchas veces estos requisitos no se cumplen entre la población porque “su propio nivel educacional no le permite entender este tipo de mensajes, pero también lo que se ha visto es que por sus propias condiciones socioeconómicas, no puede acceder al tipo de conductas que serían más saludables”.