EL DÍA QUE EL PERITO FRANCISCO PULGAR DESMINTIÓ LA VERSION DE LA POLICIA CHILENA SOBRE EL DISPARO POR LA ESPALDA A JOVEN MAPUCHE BRANDON HERNANDEZ HUENTECOLExperto en peritaje balístico: "Disparo a joven Mapuche no pudo ser accidental"EXCLUSIVO. Esto no saldrá en TV. Comparte y difunde…"Si nosotros hacemos un análisis de los cuatro sistemas de seguridad que no fueron respetados en términos balísticos damos cuenta que no estamos en presencia de un accidente si no de un hecho más de carácter intencional"Francisco Pulgar Castillo (Criminalística SAV Forense) cuenta con una gran experiencia en el área de la Seguridad Privada, análisis delictual en base a estudio de siniestros y criminalística investigativa de campo, con un desarrollo importante en la investigación científica del delito en casos de alta connotación pública como agresiones y homicidios. Entre los casos más complejos que he participado se pueden mencionar el Caso del Incendio de la Cárcel de San Miguel, Caso Muerte del Cabo Moyano, Parricida de Peñalolen, Caso Bombas, Luciano Pitronello, El Pirómano de Punta Arenas y la muerte del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez.El perito hace un año nos envió un vídeo para explicar las irregularidades cometidas en el disparo a quemarropa contra el joven Mapuche Brandon Hernández y que señalan la violación a cuatro sistemas de seguridad del arma disparada.Hoy en una cuarta audiencia de formalización y tras 3 ausencias anteriores fue decretado el arresto domiciliario total del Carabinero.

