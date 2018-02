“No solo es un escándalo de Carabineros, porque tiene que ver con la concepción social de lo que es la administración de la justicia”. Así enmarca el abogado de derechos humanos, Cristian Cruz, la controversia generada luego de que el Ministerio Público decidiera cerrar la investigación por la “Operación Huracán”, tras detectar supuestas irregularidades en las pruebas recogidas por la policía uniformada.

El abogado de DDHH sostiene, en conversación con El Ciudadano, que los hechos conocidos en los últimos días revelan “una profunda deslealtad de Carabineros, porque es incuestionable que el Ministerio Público en la región de La Araucanía no lo podemos calificar de pro mapuche. No sé si la palabra es socio, pero lo son en el sentido de que ambos van en el mismo camino, ambos son funcionarios públicos y obligados a la correcta administración de la justicia y Carabineros, con tal de lograr un objetivo, aparentemente no tuvo ningún reparo en perjudicar a aquellos con los cuales trabaja, que son justamente los del Ministerio Público, a los cuales a la vez ellos deben obedecer las instrucciones que el Ministerio Público así da”.

Por otro lado, Cruz indica que acontecimiento “no es nuevo. No sé si en otros casos podemos hablar de montaje, pero ciertamente e incluso en casos que lleva la Justicia Militar, nosotros tenemos fallos que dan cuenta que los partes policiales o que los antecedentes que entrega la policía son falsos, ya para incriminar a personas, ya para exculpar a uno o más funcionarios policiales, especialmente cuando son oficiales”.

Revisa las declaraciones del abogado Cristian Cruz en el siguiente video preparado por el Área Audiovisual de El Ciudadano.