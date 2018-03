Un duro cuestionamiento realizó el equipo defensor de los cuatro imputados por el denominado caso “Iglesia”. Según reporta Biobiochile.cl, desde la defensa de los acusados, acusaron contradicciones e imprecisiones en los testimonios oídos en el juicio oral por el ataque incendiario a un templo evangélico de Padre Las Casas, en junio de 2016.

Cabe recordar que en el juicio oral contra los hermanos Ariel, Pablo y Benito Trangol, además del lonko Alfredo Tralcal, dos de las personas que presenciaron el incendio de la “Iglesia del Señor”, declararon detrás de un biombo, como había solicitado el Ministerio Público, días atrás.

Según consigna Biobiochile.cl, el abogado defensor, Juan Pablo Alday, puso como ejemplo la declaración de una testigo que “dice haber visto un encapuchado, siendo que en una declaración policial tomada minutos y horas después de acaecidos los hechos, señaló no haber visto a ningún encapuchado por miedo. Da descripciones de encapuchados, siendo que no vio a ninguno. Las imprecisiones se han tomado este juicio oral y nosotros tenemos la convicción de que se absolverá a nuestro representado finalmente”.

En tanto, el fiscal César Schibir salió al paso de las críticas, por el cuestionamiento que hubo al testimonio de uno de los testigos, quien declaró haber visto a una persona robusta y alta, con rostro cubierto, descripción que no se condice con la contextura de los cuatro imputados.

A Biobiochile.cl, Schibir precisó que “se indica en la acusación que este fue un grupo mayor en cantidad y en número a las personas que están acusadas. Aquí se acusaron solo a las personas que existe prueba, pero existen otros co-imputados en base a la acusación, que no han sido y que no fueron identificados en el proceso de investigación, por lo tanto, no es contradictorio, sino complementario dentro de la teoría de la Fiscalía”

