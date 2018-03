El abogado de los reos de Punta Peuco, Raúl Meza, aseguró este sábado a radio Bío Bío que la presidenta Michelle Bachelet ya habría firmado el decreto que cierra oficialmente el penal.

“Se nos ha informado extraoficialmente que, efectivamente, el Decreto Supremo está firmado por la presidenta Bachelet exactamente hace 24 horas”, dijo Meza, citado por la emisora.

El abogado agregó que si “esas circunstancias fueran efectivas, a quien le correspondería ejecutar ese decreto de cierre es a nuestro presidente (Sebastián Piñera)”.

“Esta maniobra política tiene claramente una intencionalidad, que es manchar el inicio no sólo del traspaso de mando, sino también las primeras horas del gobierno de Piñera”, concluyó Meza.

Este sábado, última día de Bachelet como Presidenta de la República en su segundo mandato, la etiqueta #cierrepuntapeuco se tomó las redes sociales para exigir a la mandataria el cumplimiento de su promesa.

Los viejos de #PuntaPeuco son tbn mis violadores, torturadores, mis asesinos. Son los hombres que me secuestraron estando embarazada de 8M. Son los que me hicieron mirar como torturaban a mi familia. Por ellas, por ellos, por los que aún no sabemos dónde están #CierrePuntaPeuco

— Cami Muñoz Carrillo (@CamilaMunoz_C) March 10, 2018