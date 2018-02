Cerca de 70 pasajeros están varados en República Dominicana. Todos los afectados debían volver el sábado pasado a nuestras tierras, pero ese viaje nunca se realizó. La aerolínea Latin American Wings (LAW) informó a los pasajeros que el viaje fue cancelado debido a “problemas operacionales” y desde entonces no han anunciado la reprogramación del vuelo LW 701, cuyo recorrido era desde el aeropuerto La Romana hasta el aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Todos los pasajeros venían a nuestro país, algunos de los afectados tomaron el vuelo para poder hacer escala en Santiago y, de esa forma, poder llegar a su destino final. Las víctimas, tras una medida cautelar tomada por la aerolínea donde indican que esto es “una medida de protección debido a esta contingencia”, pasaron las dos primeras noches en hoteles esperando una respuesta desde LAW.

Algunos de los pasajeros, aseguran desde sus redes sociales que llevan 3 días en el aeropuerto esperando una respuesta oficial para conocer cuándo se retomará este vuelo.

Desde LAW indicaron que se encuentran respondiendo todas las dudas en su correo electrónico ([email protected]) y que han dispuesto de un servicio de alojamiento, pensión y traslado para sus pasajeros.

Francisca Hidalgo es una de las afectadas que se encuentra en República Dominicana. Según aseguró a Radio Cooperativa, “nos han mentido acá todo el tiempo, no nos dan respuesta (…) Nadie te dice nada, no hay comunicación oficial, no hay mail. Habían hecho una fila prioritaria para abordar un vuelo, que era gente enferma, gente con guagua, y esta fila nunca la hicieron abordar”.

Fernando Barrera, embajador chileno en República Dominicana, sostuvo que ya están al tanto de este caso y están tomando las medidas necesarias para encontrar una respuesta de la aerolínea.

Compatriotas afectados por dificultades administrativas en RD, Línea Aérea LAW ya se encuentran en Hoteles en Bávaro. Consulado en Sto Domingo y Embajada ocupándonos empresa chilena responda adecuadamente a sus pasajeros. @iJaimePicon @HeraldoMunoz @Minrel_Chile @ConsChileStoDgo — Fernando Barrera (@fbarrerarob) February 13, 2018

No es un caso aislado

En el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez se vive una situación similar a la que experimentan los pasajeros que se encuentran varados en República Dominicana. Cerca de 400 personas se hallan hace dos días, algunos llegan a la tercera jornada, esperando una respuesta por parte de LAW por un viaje que los llevaría a Lima que, al igual que en el caso anterior, no se realizó. Algunos de los afectados han tenido que hacer del tercer piso del aeropuerto su hotel, ya que la aerolínea no ha realizado ningún comunicado oficial explicando la situación.

Además, aseguran que desde la aerolínea les hicieron conocer que no les darían solución si existía presencia de prensa en el lugar, lo que provocó la indignación por parte de los afectados.

Aeropuerto Santiago 🔴 Pasajeros esperan más de dos días por viaje a Lima, Perú. Desde aerolínea @VuelaLAW no les explican cancelación del vuelo, tampoco soluciones // @Cooperativa pic.twitter.com/ozY1s5QuZ7 — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) February 13, 2018

El Ciudadano