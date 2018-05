Un grupo de académicas y académicos de la Universidad de Playa Ancha difundieron una declaración pública en la que expresaron su apoyo al conjunto de reivindicaciones que se impulsan desde las universidades chilenas por las asambleas de mujeres del movimiento estudiantil, por una educación no sexista.

Los docentes universitarios señalaron que “la demanda por una educación no sexista, surge en Chile en el contexto del movimiento estudiantil por una educación más democrática y sin lucro. Hoy, 2018, re-emerge de la voz de mujeres estudiantes, algunas de ellas feministas y otras que sin serlo retoman las ideas de este movimiento que, históricamente, ha constituido una voz crítica y vindicativa de los derechos de las mujeres”.

“No será la primera vez en la historia chilena, que las mujeres y feministas desde los movimientos sociales, frente a la demanda universalista de mayor democracia, señalan la necesidad de cuestionar y modificar el trasfondo sexista que la sustenta. Esta vez el blanco es la educación”, añadieron.

“Este movimiento, que hoy protagonizan las estudiantes chilenas, se articula a una historia dispersa, pero continua de esfuerzos críticos que, desde las nacientes academias modernas, hace más de un siglo, comienzan a mostrar el carácter misógino y sexista de las ideas filosóficas y políticas que están a la base de la modernidad y sus concepciones educativas”, expresa el texto.

En esta línea, recordaron que “desde diversos continentes y disciplinas, las perspectivas feministas se han ido constituyendo como saberes críticos que develan que, por mucho tiempo, las mujeres no fueron validadas como sujetas cognoscentes; y que la ciencia compartía un esquema explicativo que no cuestionaba la organización sexual del mundo, desde donde emanan los privilegios androcéntricos. Las epistemologías, teorías e investigaciones producidas en las academias a nivel mundial, desde la década de los 60, y en Chile, específicamente, con más auge desde la década de los 90, han avanzado en estas constataciones y en propuestas transformadoras para una educación no sexista”.

“La demanda por una educación no sexista se articula a estos recorridos, se constituye como un hito importante, un horizonte utópico, que no podemos sino apoyar. Avanzar hacia una educación no sexista implica un compromiso transformador, sin duda de largo aliento, no se resuelve por decreto, no se agota en los necesarios protocolos contra el acoso sexual en las academias. Implica avanzar en la transformación de un espacio que, hasta hoy, a muchos asombra, rechazan y se resisten con fuerza conservadora cuando este debate emerge”, puntualizaron.

Lee la declaración completa: