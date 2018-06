En una intensa y álgida sesión, la Comisión de Minería escuchó la exposición del ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, que fue el encargado de negociar el contrato con Soquimich por la extracción y explotación del litio en el Salar de Atacama.

En la ocasión, los parlamentarios preguntaron sobre los alcances del convenio y cuestionaron la presencia de los hermanos Ponce Lerou como asesores de la minera. Así, en su calidad de asesor estratégico, Eduardo Bitrán insistió en sus cuestionamientos al regreso de Julio Ponce a la minera no metálica y, de hecho, criticó duramente dicha situación, asegurando que es la “representación de la corrupción y del actuar al margen de la ley”.

Asimismo, aseguró que no es posible anular el contrato con SQM porque se ajusta a derecho, añadiendo en esta línea que estaba “disponible” para asistir a la comisión investigadora, aunque lamentó el trato verbal recibido por algunos diputados. “Yo no tengo la obligación de venir a la Cámara de Diputados, soy un ciudadano, he venido a dar la cara para mostrar lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho y no ha habido reciprocidad”, sentenció.

La exposición de Eduardo Bitrán no fue bien recibida por los diputados. El parlamentario Juan Luis Castro (PS) consideró que no hubo autocrítica de Bitrán, por un contrato que ha “defraudado al Estado de Chile”, mientras que el diputado Daniel Núñez (PC) criticó duramente al ex vicepresidente de Corfo por evitar referirse a las supuestas presiones que habría recibido de políticos, ni a los nombres de ellos, para lograr la continuidad de Ponce.

Además, en dicho plano, Núñez sostuvo que recurrirán a la justicia, porque esas presiones “son posibles actos delictivos”.

Desde el oficialismo, Jorge Durán (RN) calificó como “inaceptable” la falta de respuesta de Bitrán. “¡Cómo aparece por los medios y no es capaz de responder acá! ¿Quiénes son las personas que ejercieron presión para este contrato, que lo único que hizo es perjudicar al Estado chileno? Es lamentable, veremos todas las acciones legales para perseguir la responsabilidad civil y penal”, puntualizó el parlamentario.

Respecto a la inasistencia del actual vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel, la instancia acordó enviarle una nota de protesta por este hecho.