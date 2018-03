Álex Smith, el “Profesor” que creó el software “Antorcha” para espiar conversaciones a través de la aplicación WhatsApp, en el marco de la denominada “Operación Huracán”, aseguró contar con documentos que podrían afectar a la fiscalía.

A diario El Austral de Temuco, afirmó que los archivos e imágenes en su poder “podrían generar algunas repercusiones en casos que tienen que ver con violencia rural, además de otros casos como asaltos a bancos y tráfico de armas (…) No he leído mucho así que no podría confirmar nada de eso, aunque me da la impresión de ciertas falencias en el trabajo de Fiscalía”.

Smith dijo sentirse “solo y abandonado por parte de Carabineros que era la institución que me había contratado” y acusó a la PDI de perseguir a su entorno. “Han presionado harto a mi familia mediante un acoso fuerte, pareciera que soy el hombre más malo de Chile”, sostuvo el “Profesor”.

También tuvo palabras para la Fiscalía. Smith cree que miembros del órgano persecutor buscan perjudicarlo. “Es más de un fiscal… No puedo dar nombres, pero se nota que están haciendo una campaña comunicacional de desprestigio en contra mía”, señaló.

Recientemente, el abogado Gaspar Calderón renunció a su defensa, alegando indisciplina de Álex Smith. Éste último viajó a Concepción para contratar a otro abogado, ajustado a sus requerimientos.

“Quiero que sean abogados que no estén involucrados con el tema de la violencia rural, que sean penalistas ya que se me acusa de falsificación de instrumento público y yo nunca he firmado nada ni hago pericias tampoco. Yo siempre fui un funcionario contratado por Carabineros, era el último eslabón que había en la Unidad de Inteligencia. Estoy esperando llegar a un juicio, prefiero hacerlo frente a un juez, pero se va a saber la verdad”, dijo a El Austral.

