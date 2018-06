“Quiero clarificar que es un poquito más lento que… porque podemos estar cinco minutos o dos horas”. Con esta declaración comenzó el intento de Álex Smith por demostrar, ante la comisión investigadora de la “Operación Huracán”, la eficacia del software que diseñó: Antorcha, supuestamente utilizado para interceptar las conversaciones vía aplicaciones de mensajería de las personas detenidas en septiembre de 2017.

“El profesor” Smith falló ante los parlamentarios presentes en la sesión. Cuando quiso comenzar la prueba del programa, pidió al diputado Hugo Gutiérrez su dirección de correo electrónico. Éste le dio su e-mail institucional, pero el ex asesor informático de Carabineros le retrucó: “¿No tiene un Gmail u otra casilla de mensajería?” Transcurridos unos minutos de la fallida demostración, Smith se justificó señalando que en el Congreso hay “un bloqueo de red”.

Además de Antorcha, la sesión también abordó la relación de Smith con el personal de la unidad de inteligencia de Carabineros radicada en Temuco. “El profesor” aseguró que él solo diseñó el programa computacional y que su uso orientado a la “Operación Huracán” dependía de funcionarios policiales.

En este sentido, apuntó al capitán (r) Leonardo Osses, a quien acusó además de ordenar la destrucción de un disco duro que mantenía información de inteligencia. Según explicó, Osses “no tenía los respaldos legales” para sustentar las maniobras que había realizado.

Ante los diputados, también sostuvo que tenía seguridad de que en uno de los celulares incautados en septiembre de 2017 había implantación de pruebas. “Más que el vocabulario, no me coincidía que el equipo no tuviera Internet y hubiera conversaciones post detención (…) Yo construí el vehículo, yo era el asesor técnico, cuando se caía yo iba y lo montaba otra vez. Yo no estaba mirando lo que decían las conversaciones, sólo vi las primeras de copuchento”, afirmó el cuestionado asesor.

La performance de Smith dejó con más dudas que certezas a los parlamentarios presentes en la comisión. La presidenta de la instancia, Andrea Parra, dijo haber quedado con “sensaciones encontradas” ante la fallida demostración. “La verdad es que no puedo afirmar bajo ningún punto de vista que Antorcha funcione, muy por el contrario, me parece que es bastante precaria la presentación que se hizo hoy día”, señaló, según consigna T13.cl.

“No tenemos ninguna prueba de que Antorcha efectivamente exista, tampoco pudimos efectivamente ver su funcionamiento, no me atrevería a hacer ninguna calificación porque yo creo que lo que corresponde aquí es que los tribunales de justicia se pronuncien, lo que sí entendemos que esto tiene muchas más aristas de las que conocíamos al principio”, añadió la parlamentaria del PPD.