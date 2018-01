La denuncia que interpuso Maite Birke, concejala de San José de Maipo, tomada de vecinos del sector, es sobre exceso de afloramientos de agua en el túnel N1 donde estaba la empresa Strabag trabajando.

“Supe que iba a ir este fiscalizador de la DGA, Cristian Maturana, y llegué al lugar para ver si lo podía acompañar”, explica Birke, pese a que el funcionario le advirtió a la concejala que existía la posibilidad de que no los dejaran pasar juntos porque es la denunciante, “nos quedamos a la entrada esperando 50 minutos”. Esto debido a que como la fiscalización es sin previo aviso, tuvieron que esperar que llegara personal de Aes Gener, la empresa mandante de Alto Maipo. Arguyeron que debían hacerles una inducción de seguridad para ingresar a las faenas y “ahí intuí que no me dejarían pasar”, explica la concejala porque Alto Maipo tenía un protocolo que “nos estábamos saltando”, admite.

Pasados los 50 minutos, el fiscalizador de la DGA presionó para realizar su cometido: “O entro o me voy, no puedo seguir esperando a esta gente”; sostuvo Maturana, momento en que lo dejaron ingresar a él a que realizara la fiscalización correspondiente, pero los funcionarios de Aes Gener, Luis Tobar y Raúl Cáceres, negaron la entrada a las faenas a Maite Birke sin dar explicación alguna. “Fui a pedir explicaciones y ahí me dijeron que no podía ingresar, porque tenía que hacer la solicitud formal para ingresar a la faena de trabajo”, narra Maite Birke a El Ciudadano, quien quería asegurarse que la fiscalización ocurriera de la mejor manera.

De todas maneras, Birke señaló que “no me extraña la prepotencia de esta empresa, porque ha sido una constante desde los inicios de la construcción”.

La denuncia

Esta fiscalización deriva de una Medida Provisional en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que solicitó la concejala a raíz de una serie de denuncias que vecinos del sector de El Manzano le hicieron llegar respecto a rompimientos de napas subterráneas derivados de la construcción del túnel que la hidroeléctrica de paso necesita para entubar parte del río. Esto pone en serio riesgo el abastecimiento de agua potable a los 2.500 usuarios de esa localidad. La denuncia fue entregada el 23 de noviembre y en unos 15 días estará disponible el expediente de fiscalización realizado este jueves 4 de enero por la DGA.

“Esta es una fiscalización ciudadana que nace de vecinos que están preocupados por la calidad y la cantidad de agua que ellos puedan tener, son los ciudadanos que no pertenecen a ninguna organización, y van y graban con su cámara, sacan fotos y entregan los videos”, sostiene Birke.

Para Maite Birke el proyecto Alto Maipo no está cumpliendo con las exigencias puestas por la SMA ni tampoco por lo acordado en el permiso ambiental. “Están trabajando totalmente en la ilegalidad”, sostiene y explica que Aes Gener debiera hacer un nuevo estudio de impacto ambiental para este proyecto porque el permiso data de hace casi diez años. El problema es que “están improvisando”, pues han ido construyendo el túnel metro a metro y van viendo cómo viene la piedra. Por ejemplo, “el túnel del Valle de las Arenas de los 14 km, llevan como 2 en todos estos años, entonces es muy poco lo que se ha avanzado”, sostiene la autoridad local, y aclara que desde Alto Maipo entregan una cantidad de porcentaje de avance que “se ve como mucho, pero no son túneles, son fuentes de trabajo, campamentos, servicios, alimentación, camiones, pero en el túnel están entrampados”, sostiene la concejala.

Lo único que Birke tiene claro es que Alto Maipo “es un proyecto súper dañino para la comunidad de San José de Maipo y también para la Región Metropolitana, porque aquí está en riesgo el agua potable de Santiago”.

La Municipalidad

Respecto del rol que ha tenido la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo con el proyecto Alto Maipo, Maite Birke sostiene que las autoridades locales dicen: “saquémosle la mayor cantidad de plata posible”.

La visión de la concejala es que la autoridad local no le ha tomado el peso a lo dañino que puede ser –y que ha sido hasta ahora- Alto Maipo tanto para la comuna como para la región. “En un momento se dijo que era un proyecto de interés nacional, por lo tanto claro que pasa por la autoridad local, pero antes pasó por el Mandato de la Presidenta y sí que lo mandató”, sostiene la concejala. “Después siguió Piñera y luego, otra vez la Presidenta, entonces, no pasa por las autoridades locales, pero uno como autoridad local tiene dentro de sus deberes la protección del territorio en que está, y considero que lo mínimo es pedir que las cosas se hagan bien”.

Maite Birke: Si bien, cuando uno es autoridad uno queda entre la espada y la pared porque por una parte está la protección al medioambiente y por otra parte está la fuente laboral de tus vecinos.

El Ciudadano: ¿Y ellos tienden a tensionar esa disociación entre protección ambiental y trabajo?

Maite Birke: Claro, pero al final, la misma gente te cuestiona si estás en los dos lados, así es que estoy en la oposición, sea el costo político que tenga, pero no puedo estar en esa ambigüedad. Me voy por la protección de mi territorio, porque es mucho el daño que se va a producir.

Por Javier Karmy Bolton