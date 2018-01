Una resolución emitida el 5 de enero de 2018 era muy esperada por diversas organizaciones que habían realizado más de 14 denuncias a la Superintendencia de Medioambiente (SMA) con las cuales se abrió un proceso sancionatorio que lleva casi un año en trámite. Sin embargo, el contenido del documento está lejos de lo que esperaban. Lo más decepcionante es que la SMA solo realiza observaciones que no son de fondo, “solo son referidas a la forma en que Alto Maipo está presentando las soluciones, a los plazos, al formato, no es una resolución que profundice o se refiera a los incumplimientos o ilegalidades que ha cometido el proyecto”, sostiene Anthony Prior, vocero de la Red Metropolitana No Alto Maipo a El Ciudadano.

Para Prior si Alto Maipo presenta un Plan de Cumplimiento que intenta evitar una sanción y viene malo, lo que corresponde es haberlo rechazado y, luego haber aplicado las sanciones que correspondían. “Nos extraña muchísimo que este plan, en vez de haber sido rechazado, haya sido devuelto para que ellos puedan corregirlo”. Para el dirigente es decepcionante pues no pone fin ni a las irregularidades ni a los incumplimientos, de hecho “esta resolución es un beneficio directo a Alto Maipo”, porque al recomendar realizar modificaciones al Plan de Cumplimiento la autoridad está indicando el camino para que se apruebe dicho plan, y así evita la sanción. “Nosotros estamos buscando la máxima sanción a Alto Maipo, es decir la revocación del permiso ambiental”, aclara el dirigente.

En esta resolución “consta la ilegalidad”, dice Prior, por lo que se sienten pasados a llevar por la autoridad porque ven una clara actitud de favorecer a la empresa pese a todo lo que está sucediendo en el territorio. Por eso están evaluando realizar algún tipo de descargo o acción respecto de la SMA, porque “esta decisión es gravísima”, ya que deja de manifiesto que “la misma autoridad ambiental le da un mal uso a la institucionalidad, promueve la ilegalidad y la irregularidad en la construcción del proyecto Alto Maipo y además, evita sancionar a la empresa después de todo lo que ha ocurrido en el territorio, incluso, está legalizando obras de construcción que nunca estuvieron evaluadas”, sostiene.

La resolución

Una vez que se inicia un proceso administrativo sancionatorio, la empresa tiene la posibilidad de presentar un plan de cumplimiento tendiente a mejorar los puntos críticos del proyecto, evitando así una sanción. En el caso del proceso administrativo sancionatorio de Alto Maipo, según se indica en la Resolución Exenta N° 22, con el rol D-001-2017 del 1 de febrero de 2017, la empresa solicitó ampliación para entregar un Plan de Cumplimiento. El 7 del mismo mes, la empresa sostuvo una “reunión de asistencia” con la SMA “con el objetivo de proporcionar asistencia para la presentación del plan de cumplimiento”. Al día siguiente la SMA aprobó la solicitud de ampliar el plazo de entrega del plan, dándole 5 días más para presentarlo.

El 23 de febrero, la SMA tuvo por recibido el plan de cumplimiento, con reserva de cierta información. Después de dimes y diretes administrativos, Alto Maipo fue fiscalizado con peritos en terreno el 18 y 20 de abril. El 13 de junio la SMA realizó una serie de observaciones al Plan de Cumplimiento, y el 29 de junio se realizó una nueva reunión entre la SMA y Alto Maipo “con el objetivo de proporcionar asistencia para la presentación del plan de cumplimiento”.

El 26 de julio, Alto Maipo entregó un plan “refundido”, donde incorporó las observaciones realizadas por la SMA. Después de una serie de denuncias y acciones tendientes a que la SMA sancionara al proyecto, hechas principalmente por la Red Metropolitana No Alto Maipo y por la concejala de San José de Maipo, Maite Birke, la SMA resuelve en el considerando 98 de la resolución de este 5 de enero de 2018 que el plan de cumplimiento refundido tiene “ciertas deficiencias, por lo que previo a resolver se requiere que la empresa incorpore al plan lo propuesto”. Dichas recomendaciones se refieren a plazos, costos, metodologías y a la incorporación que debe hacer la empresa de respuesta a los nuevos antecedentes y denuncias que realizaron las organizaciones. Para esto, Alto Maipo tiene 10 días hábiles más.

Anthony Prior menciona dos puntos críticos en que Alto Maipo debe responder: la posible afectación de glaciares en la zona de El Monumento Natural El Morado, que “es un incumplimiento grave porque tiene que ver con el uso de tronaduras y explosivos por debajo y con la presencia de glaciar en su superficie”, explica, y también se ha apuntado como grave las constantes filtraciones de enorme cantidades de agua bajo la Cordillera de los Andes. Sin embargo, nada de eso se ve reflejado en esta resolución que apela a lo procedimental.

Tarde y de mala forma

Después de todas las reuniones que han tenido, está claro para Anthony Prior que la SMA “le ha mostrado el camino a seguir a la empresa para no aplicar sanciones, sin embargo, al mismo tiempo reconocen la existencia de 14 incumplimientos ambientales, de los cuales nueve son graves”.

En definitiva, “hay un manejo político de los tiempos, con esto se están aprovechando del vacío legal en la institucionalidad ambiental que no establece plazos claros para este tipo de procedimientos, por lo que para nosotros, esta resolución llega tarde y de mala forma”.

“Ya no tenemos ninguna expectativa, no nos extrañaría que después de estos diez días la SMA devuelva el plan de cumplimiento para que otra vez lo corrija, y así proceda a darle aprobación, lo que obviamente va a ser totalmente negativo para San José de Maipo”, dice Prior.

Descarga la resolución aquí