El presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, confirmó que pedirán la “expulsión del partido” de Francisco Escobar, ex presidente de la colectividad en la Región de Antofagasta, quien está siendo acusado por una presunta golpiza contra su pareja.

Según consigna radio Cooperativa, Undurraga, manifestó que condenaron “abiertamente desde el primer minuto” el hecho, y resaltó que tomaron “contacto con la víctima, quien nos ha acompañado en el proceso de desarrollo de Evópoli, (y) le dimos muestra más profunda solidaridad”.

Asimismo, Undurraga agregó que “le solicitamos la renuncia (a Escobar) en forma inmediata, el secretario general de la región asumió la presidencia (en la región) y se está tramitando su expulsión (…) Este tipo de actitudes no se puede esconder, al contrario, las autoridades serán las que verán las sanciones pertinentes y nosotros condenamos todo acto de violencia a la mujer, no lo amparamos de ningún punto de vista”, aseguró, precisando que “creemos que no debiese haber en Evópoli ni en la política ninguna persona con esos antecedentes”.