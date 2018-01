Ex mandatarios perciben alrededor de $18 millones mensuales Anuncian acción legal para terminar con millonaria dieta que reciben ex presidentes "Todos los medios materiales que pone a disposición el Estado están en relación a una función y a un servicio, no a la condición de persona, por lo que esto contraría directamente los principios republicanos", señala el abogado Roberto Ávila, quien interpondrá el requerimiento en unos 30 días más acompañado de un acto público.