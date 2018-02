La carrera de Fórmula E llevada a cabo este fin de semana en el centro de Santiago ya finalizó, mas no los efectos que dejó en la ciudad. De hecho, uno de ellos, el del daño a la escultura de Rebeca Matte instalada en el frontis del Museo de Museo Bellas Artes, recién comienza a visibilizar la magnitud que alcanza, por ejemplo en cuanto al costo de su reparación: alrededor de 60 millones de pesos.

En ese contexto, la mañana de este lunes dirigentes y vecinos del Barrio Bellas Artes convocaron a la prensa para nuevamente exponer su malestar por la realización de la competencia en el sector en el que viven e insistir en su reclamo por lo inconsulto que fue el evento.

Uno de ellos es el escritor, artista y vecino del barrio, Juan Guillermo Tejeda, quien pone en la mira a uno de los “protagonistas” de la actividad cuyo nombre ha estado más bien ausente en la polémica por la realización de la competencia, los Luksic, dueños de Antofagasta Minerals, su principal auspiciador.

“Yo estuve investigando esto, porque me pareció escandaloso, y vi que detrás hay dos consorcios de los Luksic; Jean Paul Luksic es el presidente de Antofagasta Minerals, que es la que pone el billete, y Andrónico Luksic (accionista mayoritario de Canal 13), que tiene la exclusividad de la transmisión de esta carrera. O sea, aquí hay una familia que se tomó el Parque Forestal para una cosa empresarial de ellos, a espalda de los vecinos”, criticó Juan Guillermo Tejeda en conversación con El Ciudadano.

En ese sentido, el escritor destaca los problemas que debieron enfrentar los vecinos del sector durante las últimas semanas. “Esto estuvo sitiado dos semanas policialmente y todavía no se puede pasar, hacen controles, no dejan entrar a la casa. Yo creo que es una cuestión escandalosa; es un poco la manera en cómo no tiene que usarse un espacio público”, dispara Tejeda.