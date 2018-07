Vía Resumen / Ignorando manifestaciones sociales, documentación respaldando la inadmisibilidad del proyecto, y acciones legales como recursos de protección, este miércoles, la Subsecretaria de Energía le otorgó a GNL Talcahuano la concesión para transportar gas de manera definitiva.

La decisión fue recibida de manera negativa por la Coordinadora Chorera, organización socioambiental de Talcahuano, cuya vocera, Carolina Arriagada, señaló que están en absoluto desacuerdo con la aprobación, “debido a la serie de irregularidades que ha arrastrado este proyecto desde antes de ser aprobado, en su ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental”.

“Esta concesión entregó, por tiempo indefinido, el uso de un terreno delimitado, desde donde termina el terminal GNL, que es la unidad de medición terrestre, ubicada en el humedal Rocuant – Andalién, hasta el Gasoducto del Pacifico”, añadió Arriagada.

La dirigente explica que la principal falla técnica que tiene este proyecto, ignorada por el SEA, es que no contempla una conexión hacia el Gasoducto del Pacifico.

“A medida que seguimos denunciando esta irregularidad, apareció una carta de la empresa Inervi, que es la encargada del Gasoducto del Pacifico S.A, donde decían que no tenían ningún relación comercial, ni presente ni futura, con GNL Talcahuano, por lo que no se entendía como se aprobó un proyecto que no presenta esta conexión pues se supone que para eso estaba hecho. Nosotros pedimos explicaciones al SEA, pero dijeron que este era un acuerdo entre privados, por lo tanto escapaba de lo ambiental”, puntualizó la vocera de la Coordinadora Chorera.

Respecto a la inminente intervención del humedal, Arriagada indicó que “aún no está evaluada, ni menos con una Resolución de Calificación Ambiental. Aquí hay una falta de transparencia de la empresa, al presentar este proyecto por parte, nunca diciendo como viene su funcionamiento desde el principio”.

En tanto, a través de un comunicado elaborado por Surtentable, empresa consultora a la cual GNL compra servicios comunicacionales, el gerente de Asuntos Púbicos de la empresa energética declaró que “hoy más que nunca la zona necesita diversificar su matriz energética. Las empresas necesitan acceder a alternativas de abastecimiento, mejores precios y seguridad en el suministro. La llegada de GNL desde distintos países a través de nuestro terminal contribuirá a ese proceso, aunque también a agregar fuentes limpias que descontaminen la intercomuna”.

Sobre estas declaraciones, Carolina Arriagada responde que “eso no es cierto. Lo que se quiere con este terminal es la comercialización de gas con Argentina, donde hay acuerdos aprobados. Eso de los cambios de matriz energética para descontaminar Talcahuano no es cierto, porque venden la imagen de que el gas natural es energía limpia y no es así. Quieren cambiar la matriz energética para favorecer al empresariado”.

En ese sentido, como se mencionaba anteriormente, aparte del daño a la fauna marina, las fuentes laborales, y la calidad de vida el comercio local, entre otros, con esta concesión el humedal Rocuant – Andalién se vería seriamente afectado.

“Este es un sitio de vida, de gran importancia para las aves migratorias, es un sitio que hace poco cambio su calidad y ahora es un lugar de conservación prioritaria. Esta es una afectación a una zona que es de importancia para la comunidad de Talcahuano” recuerda la vocera.

Sobre las acciones que llevarán a cabo como organización, Arriagada anunció que “estudiaremos y analizaremos esta noticia, pero seguiremos denunciando la falta de competencia de la institución ambiental. También seguiremos recriminando la falta de transparencia que ha tenido la empresa con la comunidad, porque han ocultado información de cómo van a conectarse con el Gasoducto del Pacifico”, concluyó la dirigente.