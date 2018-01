Tras las informaciones consignadas por diversos medios de prensa sobre la supuesta aprobación del incremento de los días de permisos sin goce de sueldo de 4 a 29 días para los miembros de la Cámara, los diputados y diputadas del Partido Comunista fueron categóricos al rechazar esta propuesta, criticando además la pérdida de atribuciones fiscalizadoras para el próximo período parlamentario.

El parlamentario del PC Daniel Núñez, fue uno de los que criticó las limitaciones al rol fiscalizador propio de los diputados para el próximo período legislativo, expresando que “nosotros en la bancada del Partido Comunista e Independientes no estamos de acuerdo con ningún cambio en el reglamento que quite o restrinja las facultades fiscalizadoras que tienen los diputados y diputadas. Para nosotros es fundamental el poder defender nuestro espacio de acción, nuestro espacio fiscalizador de las autoridades de gobierno y sobre todo las atribuciones”.

En tanto, el parlamentario y timonel del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier, sostuvo que “yo no sé si eso va a pasar o no. Yo tengo mis dudas a que podamos nosotros buscar prerrogativas para los parlamentarios en este caso. Lo que tenemos que hacer es buscar más eficiencia. Nosotros no estamos dentro de quienes proponen estos cambios en el reglamento y nos vamos a interiorizar una vez que los discutamos en particular”, expresó el parlamentario.

Finalmente, la diputada y jefa de la bancada PC, Camila Vallejo, le bajó el perfil a la información publicada por diversos medios de comunicación sobre la aprobación del aumento de días de permiso de los parlamentarios, indicando que “esta información no es correcta. Se votó en general la idea de legislar el paquete de modificaciones del reglamento en la Cámara, pero evidentemente hay varias propuestas que como bancada vamos a rechazar o pedir modificar: el aumento de días es una”, manifestó.