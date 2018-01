En un reportaje publicado por The Wall Street Journal, el Banco Mundial reconoció haber “influenciado injustamente” sus propios rankings de competitividad entre países para perjudicar los números de Chile durante el Gobierno de Bachelet, bajo aparentes “motivaciones políticas”.

Según consigna la publicación, el economista jefe del organismo, Paul Romer, anunció que se recalcularán y corregirán los rankings del informe “Doing Business” de los últimos cuatro años, debido a que en el periodo se aplicaron “repetidos cambios de metodología” de manera “injusta y engañosa”.

“Estas revisiones podrían ser particularmente relevantes para Chile, cuya posición en el ranking ha sido especialmente volátil en años recientes, y potencialmente ha estado contaminada por motivaciones políticas del personal del propio Banco Mundial”, dijo Romer.

“Quiero disculparme personalmente con Chile y con cualquier otro país respecto al cual transmitimos impresiones equivocadas”, añadió el economista.

Además, el diario estadounidense destaca que el “Doing Business” es “una de las iniciativas más visibles del Banco Mundial”, pues rankea a los diferentes países en el aspecto de la “competitividad en el ambiente de negocios”, y los propios países “compiten entre sí para mejorar sus posiciones”, las que tienen una amplia resonancia en los medios de comunicación internacionales.

Finalmente, The Wall Street Journal agrega que el ex director del grupo responsable del reporte en cuestión es Augusto López-Claros (en la foto), un ex profesor de la Universidad de Chile ligado actualmente a la Universidad de Georgetown, quien “no respondió a los requerimientos por comentarios” en torno a esta información.