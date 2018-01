Este miércoles, en una entrevista con radio Cooperativa, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, dijo que “el nombramiento de ciertos ministros me da la impresión que no son sólo un retroceso, sino que también instala una suerte de provocación a los sectores”

Para Sánchez, el gabinete designado por Piñera “es muy decepcionante”, y en él “hay ciertas señales que son bien preocupantes”.

“En los últimos años ha habido grandes movilizaciones ciudadanas que, incluso, han provocado la irrupción, por ejemplo, de una fuerza política como el Frente Amplio, que tiene que ver con las movilizaciones estudiantiles, los derechos de las mujeres, una mirada crítica respecto a nuestro sistema de pensiones, con mucha gente movilizándose en distintas partes de Chile en temas medio ambientales”, recordó.

En ese sentido, la ex candidata presidencial mencionó, en específico, al titular de Educación, Gerardo Varela, “un ministro que uno conoce por las distintas columnas que ha hecho y esa opinión que tiene” contra la gratuidad. Asimismo, apuntó a la ministra de la Mujer, Isabel Pla, que “ha hecho declaraciones públicas en contra del aborto, que ya es ley”.

En cuanto al titular de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, la periodista comentó “que está en un sector muy sensible, pero viene directamente de los grandes empresarios a La Moneda (…) Mi pregunta es por qué (Piñera) eligió a esas personas, que están forzadas a decir: ‘Yo opino una cosa, pero voy a hacer otra’… Es extraño… Teniendo más gente que poder nombrar en ciertos cargos, uno se pregunta por qué esa persona en específico, y eso es lo que cuestiono”, indicó.