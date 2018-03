Hasta el Palacio de Tribunales llegaron representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis (Feuarcis) y la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, para asistir a los alegatos del recurso de protección interpuesto por la organización estudiantil en contra del Ministerio de Educación (Mineduc) y la administración de cierre de esa casa de estudios. Sin embargo, la instancia en la Corte de Apelaciones fue suspendida.

“Ya estamos casi en abril y no tenemos clases, no hemos terminado el año 2017, tampoco tenemos matrícula ni sede donde estudiar. Los recursos asignados por Ley de Presupuesto no han ingresado tampoco a nuestra universidad y por supuesto que acá hay una responsabilidad del Estado”, manifestó la presidente de Feuarcis, Sandra Beltrami.

La dirigenta sostuvo que “el nuevo ministerio de Educación tiene una labor como Estado y aunque no esté recibiendo una buena herencia del gobierno anterior en relación al caso Arcis, claramente debe responder, porque la ley y la Constitución los obliga a hacerse cargo de nuestra continuidad de estudios y de nuestro derecho a la educación”.

En este sentido, Beltrami precisó que las exigencias a Educación corresponden a la reanudación de estudios para los estudiantes de la Arcis, recontratación de profesores y la posibilidad de terminar las carreras en la universidad.

La ex abanderada presidencial, Beatriz Sánchez, también tuvo palabras durante el punto de prensa en la Corte de Apelaciones. “Esta es una imagen que no nos gustaría ver nunca más, que los estudiantes tengan que venir al Palacio de Tribunales con recursos de protección por su derecho a seguir estudiando, por poder titularse para poder estudiar en alguna sede. La situación de los estudiantes y de sus familias es desesperada: no tienen sede, no tienen donde estudiar, no tienen profesores, algunos están en sus últimos años de carrera y esto pasa porque en Chile la educación es básicamente un negocio y cualquier cosa que pase termina siendo responsabilidad y problema solo de las familias de los estudiantes”, señaló la periodista.

Desde la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) respaldaron la acción impulsada por Feuarcis. El vocero de la agrupación estudiantil y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Rivera, respondió al ministro de Educación, Gerardo Varela.

“El fin de semana, el ministro fue bien enfático en decirnos que quería que estuviéramos en las salas de clase. Cómo vamos a poder estar en las salas de clase cuando hay una universidad que ni siquiera tiene sedes”, afirmó el dirigente.

El Ciudadano