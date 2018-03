Desde el Congreso y tras la ceremonia de cambio de mando, el diputado por la Región de Magallanes y la Antártica chilena, Gabriel Boric, conversó con El Ciudadano sobre la posición que tendrá el Frente Amplio respecto al nuevo gobierno de Sebastián Piñera y cómo vislumbra la relación entre la nueva fuerza política a la que pertenece y los partidos de la centro-izquierda.

El parlamentario comenzó distinguiendo las grandes diferencias que los distancian políticamente de la administración Piñera y abordando el cómo el rol del Frente Amplio debe trascender al Congreso y mantener una estrecha relación con las organizaciones sociales.

“El gobierno de Piñera tiene distancias siderales con las convicciones que defendemos desde el Frente Amplio. Nuestro rol acá es representar esas voces que durante mucho tiempo han estado excluidas de la política institucional”, expresó el congresista.

Respecto a las voces ligadas a la calle y a las demandas que levanta la ciudadanía, Boric justificó la relación con las organizaciones sociales, planteando que “son las que al final del día han puesto la agenda en este país, como el tema de las pensiones, educación, salud”.

Respeto a las declaraciones de Pamela Jiles, quien habló de unidad entre los partidos de centro-izquierda”, Boric tomó distancia de este último concepto y destacó la independencia del Frente Amplio como proyecto.

“El Frente Amplio es un proyecto con autonomía propia que no está en alianza con otros partidos. Es muy pronto para hablar de una reconfiguracion de la política de alianzas. Me parece acelerado hablar de acuerdos populares, esas son decisiones que debe tomar el frenteamplismo de base y no nosotros los diputados”, sostuvo.

