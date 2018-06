El pasado miércoles, la familia del escolar que denunció haber sido golpeado en una comisaría, presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso por el delito de tortura contra los funcionarios de Carabineros responsables. Producto de la violencia policial en la 2da Comisaría de la ciudad puerto, Vicente Retamal (17) quedó con un tímpano perforado y contusiones en su cuerpo.

En declaraciones entregadas a Soy Valparaíso, el menor de edad contó que caminaba con un grupo de amigos después del salir del colegio y que, al pasar por fuera de la sede policial, tomó un cono para “hacer una broma, ni siquiera con intención de molestar a Carabineros”.

El estudiante del Liceo Eduardo de la Barra contó que un guardia “salió, muy agresivo y me dijo que lo dejara (el cono) donde estaba, por lo que le respondí que ya estaba allí. En ese momento me tomaron fuertemente y me llevaron al interior de la comisaría”.

De acuerdo a su descripción de los hechos, los uniformados lo lanzaron escaleras abajo a los calabozos del recinto, lugar donde lo golpean brutalmente en la cabeza y en el estómago.

“Hay por lo menos dos agresores directos. Hay otra cantidad de personas que presenciaron estos hechos sin intervenir ni hacer ningún tipo de esfuerzo por impedirlos, pero no tenemos claras ni las personas ni la cantidad de intervinientes”, afirmó el abogado Esteban Vilches, quien representa a la familia de Vicente.

Además de las agresiones físicas, el padre del escolar, Ítalo Retamal, denunció que desde la comisaría mintieron acerca del paradero de su hijo.

“La mamá de mi hijo pudo estar tres minutos como a las 2 am después que regresó de una constatación de lesiones, pero yo pedí hablar con mi hijo, me dijeron que ya no estaba. La carabinera, que no recuerdo su nombre, llamó a alguna parte y le confirmaron que mi hijo había sido trasladado al Juzgado de Garantía. No pude verlo, pero después de haber conversado con él, me confirma que fue trasladado al juzgado, donde nosotros con su mamá estábamos esperando, alrededor de mediodía”, expuso.

“Más grave aún: cuando yo pregunto por mi hijo, según los tiempos que describe, en ese momento, él estaba siendo agredido brutalmente por un carabinero y él estando esposado”, agregó el realizador audiovisual, según consigna Soy Valparaíso.