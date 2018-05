La diputada Camila Vallejo (PC) señaló que el anuncio de la agenda sobre equidad de género presentada por el Gobierno durante esta semana fue gatillado por las movilizaciones feministas que se han dado a lo largo del país.

“Claramente fue una reacción“, indicó la parlamentaria en el programa Estado Nacional de TVN, donde además recordó que hay temas que se han planteado anteriormente en el Congreso en esta materia.

En ese sentido, refiriéndose a las palabras del Presidente Piñera respecto a que “los hombres pagarán un poco más y las mujeres menos”, Vallejo declaró que “hay un tema de fondo, cuando tenemos un modelo de negocio de salud basando en discriminación y nosotros proponemos solidaridad. Y que los costos recaigan con quienes ya han sido abusados, me parece un poco injusto (…) que se pongan solidariamente las isapres en vez de trasladar los costos a los trabajadores”, declaró.

“Cuando se plantea una solución del punto de vista del igualitarismo para mantener un negocio con lo que debiese ser un derecho, que es la salud, no se puede estar a favor, porque no se está entendiendo el transformo de la demanda feministas“, agregó la diputada comunista y ex dirigente estudiantil.

En ese sentido, Vallejo recordó que las isapres ganan más de 70 mil millones en utilidades, que las pagan todos los que cotizan en el sistema privado de salud. “El 50% del pago que haces se va a los dueños de las isapres. Tenemos las preexistencias a todos los que discriminan en riesgo mayor, en el fondo, tenemos un modelo de negocios”, concluyó la diputada.