Este miércoles la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema revisó el recurso de queja de la Fiscalía de O’Higgins, que busca revocar el sobreseimiento definitivo de Sebastián Dávalos, hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, en el marco del caso Caval, e informó que la decisión final será dada a conocer el lunes 26 de marzo.

Según consigna La Nación, la Fiscalía sostiene que el fallo lo libera de responsabilidad, porque no asoció hechos específicos a los delitos que se le imputaban, como se hace en este tipo de casos.

Tras la audiencia Dávalos dijo que si el fiscal nacional y la Asociación de Fiscales se sintieron ofendidos por sus declaraciones “les ofrezco las más sentidas disculpas pero así mismo los insto a investigar todo aquello que significa delito, es decir, las filtraciones son un delito y el ministerio público tiene que investigarlo”.

“Yo no califiqué a la fiscalía como corrupta, yo lo que dije es que de acuerdo a la nomenclatura, esa que hoy utilizamos por la propia fiscalía, habían hechos que de una u otra manera eran signos o símbolos de corrupción, y lo que yo acabo de hacer la semana pasada es pedirle al fiscal nacional que investigue esos hechos, porque no puede ser que el ente que está encargado de investigar ilícitos incurra en ellos” agregó Dávalos.

“Yo no entiendo, una cosa es que el Ministerio Público no es lo mismo que la fiscalía regional de O’Higgins, mis críticas van a la fiscalía regional de O’Higgins porque la fiscalía regional de O’Higgins no ha cumplido con el debido proceso, el mejor ejemplo es el que nos encontramos hoy día adentro de la sala no fueron capaces de mostrar un solo hecho que sea constitutivo de delito y aun así se niegan a sobreseerme” añadió el hijo de Bachelet, añadiendo que “yo lo único que espero es que se falle ajustado a derecho”.

Fuente: La Nación