La Policía de Investigaciones (PDI), dio a conocer un informe que da cuenta que cerca de 900 menores desaparecidos en los últimos cinco años, cuyos casos fueron denunciados a la PDI por presunta desgracia, aún no han sido encontrados por dicha institución.

El caso de Emmelyn Canales, presuntamente secuestrada por José Manuel Navarro, es una de las tantas denuncias de este tipo que recibe la PDI. Según datos otorgados por la institución policial, en 2017 recibieron 3.809 denuncias por posible desgracia de niños y niñas. Desde la institución agregan que de las 3.809 denuncias, un total de 3.632 de estos casos son resueltos, lo que que se traduce en un efectividad del 94%.

La cifra no deja satisfechos a las autoridades policiales, ya que hay un pequeño porcentaje del que aún no se tienen datos certeros sobre su paradero. Para ser más preciso, el año pasado un total de 177 menores aún no aparecen.

"94% de los casos que llegan a la PDI por pérdida de menores son resueltos en forma positiva", Manuel Fuentes, jefe de Ubicación de Personas.

Este dato genera preocupación dado que si se combinan los jóvenes no encontrados desde 2013 hasta 2017, la cifra de menores de edad que se encuentran desaparecidos alcanza los 889. En este mismo período, la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) encontró un total de 18.415 entre niños y adolescentes.

Desde la PDI, a través de Manuel Fuentes, jefe de Briup, aseguran que “las primeras horas son vitales, por eso recalco que el tiempo de espera para hacer la denuncia es inmediato. Antes se estiraba, pero eso no existe ahora”.

“Si se tiene un familiar que es habitual que salga y vuelva al día siguiente, no sería lógico hacer una denuncia. Pero si ya han pasado días y saben que esta conducta no es común, evidentemente tienen que denunciarlo lo antes posible”, recalcó el jefe policial.