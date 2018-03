Tras cinco días de huelga, el sindicato del colegio Santa Cruz de Chicureo criticó la falta de voluntad de negociar por parte de la empresa, y la acusó de incurrir en prácticas antisindicales.

Según consigna Sindical.cl, la huelga se inició el viernes 02 de marzo, paralizando a 118 trabajadores del establecimiento. En estos cinco días que llevan de manifestaciones, la empresa no les ha entregado una nueva propuesta, y solo se comunicó con la directiva sindical a través de un correo electrónico señalando “que están trabajando en un último esfuerzo”, según afirmó el presidente del sindicato, Francisco Arratia.

Ahora, los trabajadores están a la espera de esta nueva propuesta, llevando la huelga con buen ánimo, y convencidos de que están solicitando algo justo. En ese sentido, Arratia contó que “los socios están super prendidos, quieren llevar esto hasta el final. Ya nos han dicho que quieren que mantengamos nuestras solicitudes”.

Sin embargo, a pesar de este buen ánimo, desde el sindicato manifestaron su preocupación por el comportamiento de su empleador durante el proceso: “Ya hemos denunciado dos prácticas desleales”, señaló el dirigente. “Una es porque escribieron un comunicado señalando a los apoderados que porque nosotros no aceptamos su propuesta, sus hijos no iban a poder iniciar sus clases. La otra, es porque tienen a nuestras trabajadoras (siete) sin el derecho a sala cuna, a pesar que la Dirección del Trabajo en un dictamen afirmó que ese beneficio no se pierde durante la huelga”.

Por ahora, los trabajadores continúan con la huelga, en la cual han recibido el apoyo de distintas organizaciones sindicales y de un grupo de apoderados.

“Los más antiguos nos apoyan, ellos quieren (los apoderados) que el colegio mejore nuestras condiciones para que no haya tanta rotación. Han visto irse a buenos profesores por despidos injustificados y a otros que se van a otros establecimientos por mejores oportunidades laborales”, concluyó el dirigente.

Recordemos que la principal solicitud de los trabajadores es un aumento en sus salarios. Francisco Arratia aseguró al respecto que “tienen ingresos altísimos como empresa. La colegiatura la cobran en UF, el año pasado la subieron un 12%, este año un 3,8%, además tienen más alumnos, entonces, sabemos que hay plata. Sin embargo, nos están ofreciendo medio IPC más, sobre el reajuste del IPC que ya hacen habitualmente. Es algo que no podemos aceptar”.

Fuente: Sindical.cl