Los pobladores del comité Eureka, se manifestaron esta semana en el frontis de la Catedral de Concepción, para denunciar las demoras en las gestiones para la concreción de su proyecto habitacional por parte de la Subdere, el cual llevan esperando ya siete años. Además, denunciaron el incumplimiento de los compromisos del diputado DC José Miguel Ortiz.

En total, son 106 familias las que integran el comité, nacido en noviembre del año 2011, respondiendo a la necesidad de vivienda de los vecinos del sector Porvenir en la comuna de Chiguayante.

Según lo informado por los manifestantes al portal Resumen, en lo que tiene de vida la organización, han sido testigos “de la excesiva burocratización del acceso a las viviendas sociales y de la ineficiencia e inoperancia de las autoridades responsables”.

Actualmente, el Comité se encuentra esperando una gestión por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, para la compraventa del terreno en el sector que siempre han vivido. Este compromiso está actualmente vigente y su plazo vence a fines de marzo, por lo que en menos de 40 días podría quedar sin efecto.

Maritza Novoa Leiva, presidenta del comité, explicó que “las más de 500 personas que lo conformamos somos allegados, otros pagamos arriendo, tenemos problemas económicos o de convivencia producto del hacinamiento, al no tener una casa propia”.

En cuanto al terreno, “esta oportunidad surgió luego de que decidiéramos tomarnos el Concejo Municipal, recién ahí apareció un oferente, señalando que el costo del terreno ascendía a 517 millones de pesos, y que podíamos firmar un contrato de compromiso de compraventa para asegurar el inmueble, teniendo el comité que costear 5 millones 300 mil pesos, que salieron del bolsillo de cada una de las mujeres y hombres que lo componen, generando muchas complicaciones debido a nuestros problemas económicos. Aunque si sacamos cuentas, como comité hemos desembolsado más de siete millones de pesos”, aseguró Maritza.

“Actualmente nos encontramos dentro de un segundo contrato (con la dueña del terreno) de compromiso de compraventa, ya que el primero se frustró precisamente por la falta de diligencia de las autoridades. La dueña del terreno ya anunció que no renovará el contrato, lo que para nosotros significaría una tremenda pérdida”, añadió la dirigente.

Ante la desesperación de perder sus futuras casas, como Comité decidieron conversar con el diputado José Miguel Ortiz, que preside la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Éste se comprometió a agilizar los trámites, afirma la vocera. “Nos dijo que en dos meses estaría todo listo, que sólo faltaban unos detalles para obtener nuestra casa, sin embargo, ya han pasado más de 5 meses y se nos acerca la fecha de término del contrato sin ningún avance”, agrega la presidenta de la organización de pobladores.

En conversación con María Villagrán, miembro del Comité de Vivienda, se pudo constatar el panorama general de los sin casa de Chiguayante: “Me hice parte del comité estando embarazada y ahora mi hija tiene cinco años e incluso me acompaña a las reuniones, no pensé que pasaría tanto tiempo para obtener nuestra casa”, relata María. Y agrega “me uní al comité porque Serviu no dio solución a mi problema de vivienda, pues no cumplo con los requisitos que ellos señalan, ni puedo pagar los tres millones de pesos que me piden para postular de manera independiente”.

Además, Villagrán denunció el trato preferencial de las empresas inmobiliarias frente a las necesidades de las y los pobladores: “Hemos visto que en la comuna se privilegian los contratos con las empresas inmobiliarias por sobre la construcción de viviendas sociales, es muy injusto”, concluyó la mujer.

Vía Agencia de Noticias Medio a Medio