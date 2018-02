El próximo 8 de marzo, Chile será escenario de la firma del nuevo acuerdo económico Transpacífico, conocido como TPP-11, tras la salida de Estados Unidos. El tratado será firmado por nuestro país, Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, países que pretenden abarcar el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) del mundo.

Según consigna la radio de la Universidad de Chile, desde la plataforma Chile Mejor sin TLC, que reúne distintas agrupaciones, preparan protestas para ese día, declarándose “sorprendidos” por los avances del Gobierno en la firma del TPP-11 y, también, por la tramitación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Uruguay.

Lucía Sepúlveda, parte de Red de Acción en Plaguicidas e integrante de la plataforma, rechazó la firma de ambos acuerdos, a menos de un mes que la Presidenta Michelle Bachelet deje el poder.

“Antes de firmar y ratificar ningún nuevo acuerdo, debe haber una evaluación integral de lo que ha sido el impacto de los anteriores. Hay que ver los impactos en materia de salud, trabajo, medio ambiente, etc. Cuando se habla de los tratados solamente se habla del comercio y, en realidad, los tratados van mucho más allá del comercio”, explicó Sepúlveda a la emisora.

“Antes Chile era otro, no discutía prácticamente lo que hacía el Parlamento. Los tratados se aprobaban en secreto y nadie decía nada, pero también estamos hablando de otro tipo de tratados, menos abarcadores que éstos. Pensamos que en el país del siglo XXI, con una nueva ciudadanía más empoderada, no es posible seguir con las prácticas del pasado. Los nuevos Gobiernos tienen que entender que el secretismo ya no funciona, que hay una ciudadanía que está pendiente de lo que hace el Gobierno y Parlamento”, añadió Sepúlveda.

En ese sentido, Chile Mejor sin TLC solicitó al Parlamento ejercer su responsabilidad y no seguir votando tratados sin previa revisión, tanto del documento como de las consecuencias que podría traer. Además, la plataforma acusó a la Cancillería de mantener en la ignorancia a la ciudadanía al no dar a conocer estudios ni el texto del TPP-11.

En una declaración pública, la organización también cuestionó “una supuesta perspectiva de género” de los TLC, que “no hacen sino conservar la antigua división sexual del trabajo, relegando a las mujeres a las labores de cuidado y reproducción de la humanidad, las que siguen siendo desvalorizadas, al igual que nuestro trabajo asalariado”.

El escrito fue firmado por 37 organizaciones y particulares y se puede leer completo en este enlace.

Fuente: Radio Universidad de Chile