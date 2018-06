Hasta la Fiscalía Nacional, llegaron este lunes la diputada Marisela Santibáñez y el senador Alejandro Navarro, a fin de solicitar a Jorge Abbott, un Fiscal Especial que investigue los casos de abusos sexuales de miembros de la iglesia a niños y niñas chilenas.

Al respecto, la diputada señaló que, “no se sorprendan las familias cuando tengan que dirigirse a denunciar a una oficina especial el abuso a un niño que fue confiado en las manos de sacerdotes. No estábamos hablando sólo de abusos sexuales, estamos hablando de pedofilia, de personas enfermas. No puede haber una fiscalización y un juicio a los curas abusadores por parte de la propia Iglesia Católica. Por eso estamos ante una letra chica en el anuncio realizado por el Vaticano, esta oficina es inconstitucional y no debe aceptarse. A los abusadores y violadores se les debe juzgar por la fiscalía, por el código civil. La justicia es igual para todas y todos”.

El senador por la Región del Biobío señaló por su parte que, “la oficina anunciada recientemente por el Vaticano para recibir denuncias sexuales contra niños y mayores no tiene sentido alguno; ningún organismo se encuentra facultado para recibir denuncias por hechos que revisten carácter de delito, por lo que la instalación de una oficina de denuncias resulta ilegal y, además, inconstitucional”.

“Es igual a la Fiscalía Militar para denunciar abusos de Militares. Ambas han tenido idénticos resultados: no hay condenados. A Militares les dan días de arresto y a los Curas días de oración”, sentenció.

Por ello es que ambos hicieron la petición al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para que designe a un Fiscal Especial dedicado exclusivamente a la investigación de estos casos. Además, reimpulsarán el Proyecto de Ley presentado el año 2010 por Navarro, el que busca obligar a las autoridades eclesiásticas y religiosos a denunciar delitos de abusos sexuales contra menores en los tribunales de justicia (Boletín 6938-07).