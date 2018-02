Infructuosas fueron las negociaciones entre los funcionarios sindicalizados del Colegio Pumahue y su empleador, luego de que en la última oferta el sostenedor sólo les ofreciera el mismo contrato colectivo vigente más un reajuste del IPC, propuesta que fue rechazada por unanimidad por la asamblea sindical.

El sindicato, conformado por 44 personas, en su gran mayoría profesores, y que representan a cerca del 45% del total de trabajadores del centro educacional, tiene como sus tres principales demandas el aumento de los sueldos base, un bono de vacaciones y la asignación de jefaturas para la educación parvularia.

Según comentó el presidente del sindicato, Ricardo Mardones, durante la mesa de negociación hubo importantes avances, donde la empresa propuso un paquete de beneficios que contemplaba bonos y asignaciones, y que fueron bien considerados por los trabajadores. Sin embargo, el sostenedor indicó que dicha propuesta sólo tendría vigencia hasta un día antes de la oferta final.

Mardones señaló que esto debilitó lo progresado y que, al no considerar sus principales demandas, el último ofrecimiento fue imposible de considerar. Por ello, decidieron pedir la mediación obligatoria, con el fin de zanjar las diferencias antes de hacer efectiva la huelga.

“Nuestra propuesta en la mediación fue el mismo paquete que habían ofrecido en un comienzo, pero aprovechamos de acomodar los parámetros de la forma más beneficiosa posible. Pero lo más importante, es que dijimos que para que la negociación continúe se debían incluir necesariamente los tres puntos que son fundamentales para nosotros”, afirmó el dirigente.

La respuesta del empleador será presentada este miércoles 28 de febrero y los trabajadores esperan que sus demandas estén incluidas. El presidente del sindicato declaró en ese sentido que “hay un consenso total de que la huelga va si no se cumplen estos tres puntos, porque nosotros no vamos a ceder en eso. Si los incluyeran, entonces estamos dispuestos a dialogar respecto a los porcentajes sobre el incremento de sueldo y la asignación de jefaturas, pero en el tema del bono de vacaciones no queremos modificaciones”.

Fuente: Sindical.cl