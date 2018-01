La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja aprobó este miércoles legislar sobre el proyecto de ley de identidad de género, iniciativa que ahora seguirá su discusión en la Sala de la misma instancia parlamentaria.

Votaron a favor los diputados Hugo Gutiérrez (PC), Loreto Carvajal (PPD), Felipe Kast (Evópoli), Felipe Letelier (PPD), Roberto Poblete (Ind), René Saffirio (Ind), Raúl Saldívar (PS) y Sergio Ojeda (DC).

En contra se manifestaron Juan Antonio Coloma (UDI), Diego Paulsen (RN), Jorge Sabag (DC) y Jaime Bellolio (UDI).

Según consigna radio Cooperativa, en el marco del debate, la concejala de Valparaíso, Zuliana Araya, sostuvo que “está la señora Marcela (Aranda) acá, que tiene una hija transgénero. Yo me siento incómoda de estar acá en la mesa, porque una madre discriminando a su hijo no puede ser (…) En la misma Municipalidad donde estoy yo ahora, no podíamos pisar la Municipalidad, no nos atendían, hasta el mismo alcalde nos insultaba, nos cerraba las puertas y miren hoy en día donde estoy”, recordó.

“Lo que queremos nosotros es nuestra ley de identidad de género, queremos que se nos trate al hacer un trámite como mujer, no como hombre. Si voy pintada y rubia, no nos dan trabajo”, indicó la concejala porteña.

Por su parte, Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano, en su intervención, se refirió al caso de su hija, asegurando que su familia ha sido “abusada” por el Movilh, la ministra Paula Narváez y la Presidenta Michelle Bachelet.

“El 8 de noviembre del año 2016 dejé de ver a mi hijo, cuando él me contó que se sentía una persona transexual, en una plaza de Viña del Mar. Cuando se lo llevó el lobby de la diversidad sexual y no me dejó hablar con él. Cuando él dice que fue peculiar la manera en que yo respondí fue porque lo abracé y lo besé, corrí detrás de él, nadie me dio la oportunidad y él está libre de no dármela, es mayor de edad”, expresó, agregando que “nunca antes manifestó una actitud afeminada o ninguna actitud que manifestara una inclinación hacia el sexo femenino”.

Foto: ATON