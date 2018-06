Luego del incendio que afectó al Liceo Amunátegui el pasado 16 de junio, en el contexto de una toma estudiantil, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, solicitó al Ministerio de Educación el cierre del semestre académico, además de la reubicación de los 700 alumnos en otros establecimientos de la capital.

La crisis que enfrenta el recinto educacional motivó a la comunidad a reunirse en el Comité de Defensa del Liceo Amunátegui, instancia que acordó impulsar “una serie de acciones”, con el fin de enfrentar la delicada situación que viven docentes, estudiantes y apoderados, tras los anuncios del jefe comunal.

El pasado martes, se realizó una nueva reunión del comité en la que participaron representantes de la comunidad del establecimiento, además de ex alumnos, el Colegio de Profesores, académicos de la Universidad de Chile, el diputado Gonzalo Winter y las concejalas Irací Hassler y Rosario Carvajal. En una crítica directa a las medidas tomadas por Alessandri, los miembros del Comité denunciaron que a los alumnos “se les ha negado el derecho a seguir estudiando durante el primer semestre”.

Sin daño estructural

Desde el Comité señalan que durante 2018 se había ingresado a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) el proyecto de recuperación del sector histórico del Liceo. A esto añaden que para el sector cercano a la sala siniestrada “no existe ni proyecto financiado, ni tampoco informe formal del Municipio, que avale los daños que habían antes, y distinga los ocurridos durante el incendio de la sala de profesores”.

Frente a este vacío en la identificación de daños, el Comité solicitó un informe técnico al arquitecto Mario Neira, quien visitó el Liceo el pasado 22 de junio, para realizar una inspección ocular del bloque siniestrado, ubicado en la esquina de Esperanza con Moneda.

De acuerdo al documento, “se aprecia un estado general de evidente deterioro por falta de mantención y cuidado del inmueble, aparte de los daños ocasionados por terceros, como rayados, rompimiento de vidrios y/o mobiliario”.

El trabajo del arquitecto Neira estableció además que “los daños producidos por este siniestro afectan solo una parte del bloque revisado”, situada “solo en el primer piso del bloque” y “abarca una sola sala”.

Aún ningún informe técnico q avale decisión del Alcalde! Así que solicitamos Informe d Daños a @arqmneira y lo ponemos a disposición: No hay daño estructural x incendio en sala profesores y se refleja abandono histórico. Nada q justifique el cierre ahora!!https://t.co/9Hwp2yUSjG pic.twitter.com/WBNTr4FXp7 — Irací Hassler (@IraciHassler) June 25, 2018

El profesional concluyó que “a simple vista no se presentan daños estructurales”, dado que “se puede observar que el hormigón afectado por el fuego está ennegrecido, con hollín y con la pintura quemada y descascarada, pero el hormigón no muestra deformaciones ni agrietamientos, lo cual implica que no sufrió daño severo que pudiera cambiar su condición estructural”.

Comité toma la iniciativa

En la reunión del martes, la comunidad liceana acordó la realización de clases y talleres durante las próximas semanas, las que “estarán dirigidas a estudiantes que en forma voluntaria decidan participar en un espacio educativo con docentes que de manera solidaria se han puesto a disposición de la entrega de conocimientos a las diversas generaciones que son parte del Liceo”. El jueves 28 de junio inician estas actividades en la puerta del establecimiento (Agustinas 2918).

Dado el escenario de incertidumbre generado por el anuncio de reubicación de estudiantes y profesores, el Comité acordó apoyar “las acciones, que a todo nivel permitan resguardar el derecho a la educación y a libre elección del proyecto educativo, por parte de las familias que han decidido matricular a sus hijos en el Liceo Amunátegui”.

Adicionalmente, se realizará una actividad cultural en apoyo al establecimiento el próximo sábado 7 de julio a las 15 horas. “Volvemos a insistir en la solicitud de audiencia presentada al alcalde Felipe Alessandri, para abordar la situación que afecta a la comunidad educativa, al Barrio Yungay y los proyectos que la comunidad tiene para abordar la situación”, subrayaron desde el Comité.