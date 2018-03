La comunidad yagán de Puerto Williams manifestó su rechazo al muro que fue construido en la costanera de la ciudad, levantado como parte del mejoramiento del borde costero. La objeción se debe a que la altura de la construcción, cercana a los 3 metros, impide que los vecinos puedan apreciar desde sus casa el mar del canal Beagle, como sucede con Cristina Calderón, tesoro humano vivo de 89 años.

A través de una carta que la comunidad envió a La Prensa Austral, “la abuela Cristina como es conocida cariñosamente en diferentes partes de la región, hoy a su avanzada edad tiene que salir junto a su comunidad, a la calle, para pedir al gobierno que no le quite lo que por derecho ancestral le pertenece, su legítimo apego y convivencia permanente con el mar. Sabe muy bien que al interrumpir el contacto directo con el mar aporta al olvido de nuestra cultura”.

La comunidad yagán también expresó sus críticas al proceso de consulta indígena vinculado a la construcción del muro. Según indica la carta, “la consulta es una herramienta que debe ser estudiada por nuestras autoridades. Por las declaraciones del seremi, es vergonzoso el desconocimiento sobre el Convenio 169 y la consulta previa, aquí no se trata de una simple participación ciudadana, este convenio ratificado por Chile el año 2009, señala claramente en su artículo N°6 el requisito general, para la aplicación de la consulta, además de priorizar el diálogo, el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo entre ambas partes, lo que por las declaraciones de la autoridad regional, de no haber entregado toda la información, deja claro que no eran prioridad estos conceptos”.

Los miembros de la comunidad denuncian además que “no se entregó toda la información con respecto a la construcción de este muro y al impacto que tendría en nuestra Villa Ukika”.

“Si vemos a futuro, con este muro en frente de nuestra comunidad, no es nada alentador, nos visitan turistas, que aparte de ver en las condiciones en que se encuentran habitacionalmente nuestra gente, tendremos que explicar el porqué del muro, en vez de mostrar y contar la relación que ancestralmente tiene nuestro pueblo con el mar. Villa Ukika se veía desde el canal, al entrar la barcaza, hoy verán los turistas y la gente que llegue un muro gris; los únicos perjudicados con esta construcción es la comunidad yagán, algo que se hace molestamente reiterativo”, manifestaron.

El Ciudadano