Según se explica en Radio Bío Bío, el afectado de nombre Gino Vargas Vera trabaja en un pequeño local comercial, por lo que siempre cuenta con monedas. Por ello, logró reunir los 70 mil pesos que debía cancelar por una infracción de tránsito que le cursó Carabineros.

Sin embargo, Vargas denunció que cuando intentó realizar el pago, el juez no quiso recibirlas y tampoco le habría dado explicaciones. Aseguró igualmente al medio que no entiende por qué se negaron a recibir el pago en monedas, ya que en su oficio no puede rechazar una venta si alguien no tiene billetes.

Desde la Municipalidad se excusan mediante Hardy Vásquez, encargado de la unidad jurídica del municipio de Osorno, quien aseguró que en ningún caso se negó la recepción del dinero, sino que se le pidió entregarlas ordenadas, dada la cantidad de personas que esperaban su turno.

Para evitarse más problemas, Gino Vargas decidió depositar las monedas en el banco y regresar al Primer Juzgado de Policial Local, pero con su tarjeta de débito para evitar mayores complicaciones.

Cabe destacar que en el artículo 118 del Código de Comercio se establece que “ninguna persona, con excepción del Fisco, sus reparticiones y demás instituciones públicas, de las empresas estatales y del Banco Central de Chile, está obligada a recibir en pago y de una sola vez más de cincuenta monedas de cada tipo de las que se acuñen en el país”.