Durante este miércoles, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) desarrolla un paro por 24 horas, en contra de la violencia que sufren los trabajadores de establecimientos de atención primaria en Chile.

Uno de las acciones llevadas a cabo con motivo del “Paro Nacional contra la Violencia hacia las y los Trabajadores de la Salud” consistió en entregar una carta en La Moneda, justamente, para exigir “medidas concretas, de protección y resguardo, porque queremos hacer nuestro trabajo, pero en condiciones seguras”, señaló el presidente de la Confusam, Esteban Maturana.

El planteó sostuvo que la violencia contra los trabajadores de consultorios es un problema “que está rebasando todos los límites de lo tolerable”. A modo de ejemplo, comentó el caso de un hombre armado que en el mes de abril ingresó al Cesfam de Hualqui y mató a dos pacientes.

“Una persona armada ingresa a un establecimiento, asesina a mansalva a dos personas en un escenario cerrado, habiendo público que espera atención y personal que está atendiendo, es un hecho extremadamente grave, más aun si no había ninguna medida que evitara que esto ocurriera”, afirmó Maturana.

El dirigente de Confusam afirmó que durante el gobierno anterior alcanzaron acuerdo sobre la materia, pero no se concretó en “nada concreto”. Añadió que “con la actual administración también hemos firmado un acuerdo, pero le dijimos al ministro Santelices que, frente a nuevos hechos de violencia, después de lo de Hualqui, nosotros íbamos a reaccionar. Hemos tenido noticias estos días de problemas de violencia hacia nuestra gente en Arica, Calama, Coronel, Lota, San Carlos y en Santiago”.

Maturana justificó los contratiempos en la atención primaria con los problemas que enfrenta la totalidad del sistema público de salud. “No corresponde que agarremos a bofetadas a la chiquilla que esta atendiendo o al médico; que agarremos a bofetadas a la niña que está en la farmacia o que no entregó los medicamentos que no estaban, porque no es su culpa. Es un problema estructural del sistema público del salud del país. Nosotros atendemos al 80% de la población y no se nos dan los recursos para resolver los problemas que tenemos”, sostuvo el médico.