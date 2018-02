Durante la semana, además de los esperados nombramientos de las y los subsecretarios que conformarán el Ejecutivo en el arranque del segundo gobierno de Sebastián Piñera, se hizo público el nombre de dos futuros jefes de gabinete de dos relevantes carteras: Educación y Economía. En ambos casos se trata de dos jóvenes, otrora dirigentes estudiantiles de la Pontificia Universidad Católica, y del Movimiento Gremialista, ambos ahora militantes UDI. Se trata del ex presidente de la Feuc, Ricardo Sande y del derrotado candidato a la misma posición, Pablo Eguiguren.

Ambos están recién egresados de sus carreras y comenzarían su camino profesional ganando alrededor de 5 millones de pesos.

El Ciudadano revisó algunas de las intervenciones que realizó el ex presidente de la Feuc, para retratar el rol ejercido por Sande en el movimiento estudiantil, base que lo llevará a encabezar desde el Mineduc las conversaciones con los diversos actores del mundo educacional. Cabe destacar, sin embargo, que esta dinámica no es patrimonio de la derecha. En el actual gobierno de la Concertación, jugaron roles similares otros ex dirigentes estudiantiles, tales como Rodrigo Rocco, Miguel Crispi (actualmente diputado electo por el Frente Amplio-Revolución Democrática), u otros como Gonzalo Muñoz y José Manuel Morales (Partido Comunista).

“Hoy día Chile no está listo para un sistema gratuito”.

“No respondemos a coaliciones políticas ni a partidos políticos, sino que a la única gente a la que rendimos cuenta es a los estudiantes de la Universidad Católica…no somos nada más que gremialistas”.

“Estamos en contra de que es gratuidad sea para todos, ya que terminamos financiando la educación de los más ricos, y esos recursos deberían reinvertirse en otras condiciones que no son arancelarias, pero que afectan, como lo son transporte o alimentación”.

“Los que no puedan estudiar por falta de dinero, que estudien gratis, pero los que pueden pagar, que paguen, ya que los recursos no son infinitos y hay que gastarlos bien”

“Para mí no existe la bancada estudiantil. Existe la bancada de la Nueva Mayoría y Gabriel Boric. Ya no son representantes de los estudiantes, sino de sus distritos, partidos políticos y de la Nueva Mayoría”.

“Me pregunto si Giorgio Jackson estaría dispuesto a llevarle la contra al ministro Eyzaguirre o a Miguel Crispi si tuviera discrepancia. No creo”.

“Si alguien comprueba que efectivamente afecta a la calidad, voy a ser el primero en decir que hay que eliminarlo. Para mi gusto, el tema del lucro está demasiado sobrevalorado”.

“No quiero hablar desde la derecha porque represento algo distinto”.

“Nos hemos ido dando cuenta que la Confech es un espacio democrático donde pueden participar todos y eso es algo que tal vez uno siempre tiene el prejuicio que ahí no hay respeto por pensar distinto. En campaña me hablaban de que casi yo iba ser víctima de matonaje, una cosa media extrema, y nos hemos ido dando cuenta que es un espacio político valioso, hay altura de miras de discusiones serias y en esa línea hemos podido sobrellevar una vocería donde decimos algunas cosas que a veces no compartimos al 100% o cosas que son derechamente contrarias.

“No me gusta que se me trate como una nueva cara de la centroderecha porque nuestro rol es muy distinto. O sea, nuestra primera función no es ser voceros del gremialismo, sino que de la UC. Y eso es algo que no vamos a transar porque es parte de los principios. Yo no me siento como un reinvindicador de la derecha”.

“Nos dimos cuenta que ser gremialista no es tenerle miedo a la política, sino que hacerlo de otra forma, que es la visión estudiantil. Puedo tener ideas parecidas a cualquier coalición política pero no voy a depender orgánicamente de una coalición política. Me siento con la libertad de criticar a cualquier político y eso es lo que nosotros llamamos política, hacerlo desde nuestras ideas sin intereses comprometidos con sector o partidios políticos”.

“Ciertos gremios como el Colegio de Profesores, la CUT, el Colegio de Matronas que tienen cierta militancia en partidos políticos, lo que hace que a la hora de negociar una política pública con un gobierno de su misma coalición no hay una verdadera participación en ese sentido”.

“Yo en la Confech siempre digo lo que pienso y cuando me toca hablar en la conferencia de prensa digo lo que tengo que decir y cuando me entrevisten como presidente Feuc digo lo que verdaderamente pienso.”

“(La gratuidad) es una política pública que, a mi juicio, hoy no tiene sentido. Creo que es algo que busca satisfacer a los que gritan más o más fuerte. Y creo que efectivamente es injusto que aquellos que pueden pagar no lo hagan”.

“Hoy la @Feuc ha sido removida de la vocería de la @Confech, pero la voz de la UC se seguirá escuchando. No nos callarán”.