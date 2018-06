Su rechazo y preocupación por el cierre de la empresa Maersk Chile, y el consiguiente despido masivo de 1200 trabajadores, expresó el presidente de Constramet, Horacio Fuentes, quien alertó sobre la falta de políticas públicas que favorezcan el desarrollo industrial del país.

“Estamos preocupados por la situación de los trabajadores de Maerks. Lo que hemos sostenido durante mucho tiempo es falta de políticas públicas que favorezcan al desarrollo de un Chile industrial”, dijo el dirigente para que los objetivos de esta empresa se cumplieran “debería tener una plataforma de desarrollo a largo plazo, con una política pública que se centrara en la producción de containers”.

“En su momento saludamos la instalación de una empresa de transformación que dio trabajo a 1200 personas y que generaba un desarrollo dinámico de la alicaída zona de San Antonio”, recalca Fuentes. En este sentido, el representante de los trabajadores metalúrgicos explica que hay una economía que se basa en el extractivismo, que “no puede seguir porque no da valor agregado a los productos y porque no entrega empleo de calidad y decente, según los parámetros la OIT”.

Junto con este análisis, Horacio Fuentes hizo una crítica al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, declarando que “dice que se va a preocupar del pago de los finiquitos y ese no es el problema. Aquí hay un problema social en San Antonio, porque son más de 4000 personas los afectadas por estos despidos, considerando a los trabajadores, proveedores y sus familias. En la zona no se han tomado medidas al respecto, hay un silencio cómplice por parte del gobierno en este asunto”.

Asimismo, Fuentes agrega que hay un silencio cómplice del ministro de Economía, que no responde a los compromisos adquiridos por la primera administración de Sebastian Piñera con esta empresa: “Cuando los bancos tienen problemas, el Estado va a salvarlos, ya sea en este gobierno o en los de la Concertación. Aquí mueren industrias y nadie se mueve, solo con programas de reconversión que no han funcionado porque no tienen sentido con el plan de desarrollo de la zona. Ya vimos lo que pasó con los planes de reconversión en Lota”, recuerda Fuentes.

Finalmente, el presidente de Constramet enfatizó que “estamos en contacto permanente con los trabajadores afectados para iniciar acciones de protesta por estos hechos. Tenemos que defender un modelo de desarrollo sustentable, con empleos decentes y estables. No vamos a aceptar que sigan pasando estas cosas”.