El pasado 2 de marzo 62 ciudadanos haitianos se mantuvieron varados en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, ya que su ingreso al país fue denegado por la Policía de Investigaciones (PDI) que los declaró como inadmisibles, supuestamente porque portaban documentación fraudulenta respecto a sus reservas hoteleras y de hospedaje.

En ese sentido, este jueves, la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado en representación de los 62 haitianos. En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal acogió la acción cautelar, tras declarar ilegal la actuación de la PDI que impidió injustificadamente el ingreso de los amparados a Chile.

En el fallo se explica que las autoridades policiales no pudieron explicar que los ciudadanos extranjeros no contaran con el dinero suficiente para su permanencia en Chile y es un tema que, al no estar definido en la ley, requiere del empleo de un criterio racional, que no ocurrió ante estas personas que no tienen un dominio del idioma.

Debido a lo anterior el fallo concluyó acogiendo el recurso interpuesto de favor de los haitianos que arribaron a Chile, el día 2 de marzo pasado, en el vuelo LAW N° 705, y se resuelve que la actuación de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, fue ilegal, y se espera que la institución adopte las medidas necesarias para evitar la reiteración de hechos como los denunciados.

Cabe consignar, que desde los días 2 hasta el 5 de marzo, según datos de la empresa LAW y la PDI, se le negó el acceso al país a cerca de 230 haitianos en el aeropuerto de Santiago.

El Ciudadano