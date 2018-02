El actor Daniel Alcaíno, conocido por su personaje de Yerko Puchento, advirtió que presentará una querella en caso de que su nombre sea incluido en torno a la investigación por la denominada “Operación Huracán”, esto, luego de que esta semana apareciera en los archivos intercambiados entre Alex Smith y Leonardo Osses, coronel pasado a retiro este jueves por el General Villalobos, el nombre “Daniel Yerko”, realizando un intercambio de mensajes con Héctor Llaitul, líder de la CAM.

Fue en el reportaje de Ciper Chile donde muestran estos textos, donde aparece que “me reuní hasta con Daniel”, “Me reuní hasta con Daniel Yerko”. Y este viernes, cuando Alex Smith, creador del software “Antorcha”, estuvo en la Fiscalía de Temuco, dijo a la prensa que tenía pruebas de que “humoristas y políticos” financian ataques incendiarios de mapuches.

Según consigna el portal Soy Temuco, Daniel Alcaíno aseguró que las especulaciones le resultaban “un chiste”. “Me dan risa ¿Para donde va esta cuestión?, me da lo mismo”, advirtiendo en ese momento que “si alguien pone mi nombre tendré que verlo con mis abogados (…) yo quiero saber quien me acusa a mi (…) si me nombran a mi yo me querello contra quien dice eso”.

Recordemos que Smith prestará declaración el próximo cinco de marzo en el Juzgado de Garantía de Temuco, donde -anunció- entregará “todas las pruebas” sobre sus dichos.