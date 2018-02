Este lunes en Valdivia es el día de la formalización del ex asesor informático de Carabineros, Alex Smith, por el delito de presunta adulteración de pruebas en la investigación por la quema de 29 camiones en San José de la Mariquina, la llamada “Operación Huracán II”.

Una suerte de arista del caso que lo ha tenido literalmente en el ojo del huracán, tras la acusación de la Fiscalía de implantación de mensajes en los teléfonos de miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), conversaciones en las que supuestamente se hablaría de ataques incendiarios en La Araucanía.

Entrevistado por Santiago Pavlovic para 24 horas, Alex Smith volvió a disparar. Consultado sobre si alguna vez desde Carabineros le dijeron que la labor que estaba realizando -la de intervenir teléfonos como el de Héctor Llaitul, líder de la CAM- era ilegal, el informático respondió: “Ellos iban a buscar la forma de hacerlo legal”.

Smith ganaba 1 millón 400 mil pesos en Carabineros, institución de la que fue despedido recientemente tras el vuelco en la “Operación Huracán”, lo mismo que le ocurrió en la Universidad Mayor, donde hacía clases. “Yo cree el auto, pero no lo conducí (sic)”, recuerda que le dijo al general director de la policía uniformada, Bruno Villalobos, cuando se entrevistó con él en el marco de las indagatorias de este caso.

“Una película de Kafka”

Quienes también se han visto salpicados por el escándalo de la “Operación Huracán” han sido el reconocido actor Daniel Alcaíno y el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.

Hace algunos días, a la salida de la Fiscalía de Temuco, Alex Smith aseguró que había una red de financiamiento de la CAM, en donde participaban personajes públicos, como “humoristas y políticos”. En la nota de TVN, el periodista Santiago Pavlovic señala que fuentes policiales consultadas por ellos mencionaron al encargado de la cartera de Desarrollo Social como uno de los que aparecía supuestamente en conversaciones con miembros de la CAM. Junto con eso, aseguraron que se habían capturado diálogos también entre Héctor Llaitul y Alcaíno.

Respecto de este último, las fuentes policiales hasta llegaron a informar que había entregado al menos 2 millones de pesos al líder de la Coordinadora Arauco-Malleco. “Se le intervino el teléfono cuando hubo una orden de un magistrado”, apuntó sobre esto Smith.

“Eso es absolutamente falso”, señaló el actor en conversación con 24 horas, agregando que “jamás” le entregó 2 millones de pesos a Llaitul. Respecto de si existe un vínculo entre ellos, en el mismo tono aseguró que “jamás” ha conversado con él, agregando que no tiene su número de teléfono y que tampoco se ha contactado con comuneros mapuches. “Lo niego categórica y taxativamente, muy convencido de lo que estoy diciendo, si no el mundo se transformaría en un absurdo y en una película de Kafka”, sostuvo Alcaíno.

Lo mismo que señaló el ministro Barraza a TVN, asegurando a TVN que toda referencia a él en este caso es “falsa”.

El pasado viernes, Daniel Alcaíno ya había advertido que presentaría una querella en caso de que su nombre sea incluido en torno a la investigación de la “Operación Huracán”. De acuerdo a lo que consignó Soy Temuco, el actor apuntó: “Si alguien pone mi nombre tendré que verlo con mis abogados (…) yo quiero saber quién me acusa a mí (…) si me nombran, yo me querello contra quien dice eso”.

El Ciudadano